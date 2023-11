JFK : l’assassinat qui marqua l'Amérique

De plus, un certain nombre de détails qui firent l'objet d'enquêtes ultérieures sont troublants, notamment le lien de Jack Ruby avec la mafia, ou encore un résultat d’autopsie du président qui présentait des entrées de balles de face et non de dos. Le lien entre les camps d’entraînement d’anticastristes créés par la CIA et financés en partie par la mafia soulèvent également d’autres questionnements.