L'épave du navire royal HMS Gloucester a été découverte

« C’était la fête au bord du Gloucester », plaisante Sean Kingsley, historien de la marine et fondateur du magazine Wreckwatch. « Le duc et ses amis s’amusaient comme des fous. » Parmi les voyageurs se trouvait également l’ambitieux et infatigable diariste, Samuel Pepys, qui écrivait un compte rendu du voyage depuis sa couchette à bord de l’un des bateaux qui accompagnaient le Gloucester.

À l’aube du 6 mai, la petite flotte, poussée par le vent, se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de la côte de Norfolk et ne voulait pas perdre de temps. L’ambiance festive avait été gâchée la nuit précédente par une dispute animée entre les différents capitaines et pilotes. Certains demandaient une navigation plus au large afin d’éviter les bancs de sable qui se trouvaient sur cette partie de la côte. Le duc, qui avait servi en tant que lord-grand-amiral et se plaisait à dire qu’il était un homme de la marine, intervint et prit la décision fatidique de maintenir le cap et l’orientation actuels.

Quelques heures plus tard, à 5 h 30 du matin, le Gloucester de 755 tonnes percuta un banc de sable à une vitesse de 6 nœuds, un rythme très rapide pour une frégate du 17e siècle. La violence de la collision arracha le gouvernail, tua l’homme à la barre et coula le navire en 45 minutes. Sur les près de 330 personnes à bord, on estime que 130 à 250 périrent. Le futur roi survécut, mais le désastre lui valut la réprobation de la Royal Navy, et fournit à ses nombreux ennemis de quoi s’en prendre à son personnage public lors de son règne bref et tumultueux.

UNE DÉCOUVERTE SECRÈTE

Pendant des siècles, l’emplacement du Gloucester resta un mystère ; puis pendant quinze ans, il fut gardé secret. En 2007, deux archéologues amateurs trouvèrent des pièces de bois et des canons provenant de l’épave, mais leur découverte fut gardée secrète jusqu’à ce que l’identité de l’épave puisse être confirmée, et le site vulnérable protégé.