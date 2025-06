New York, une cité au sommet autrefois peu attractive

Le contenu des articles a évolué au fil du temps, abordant peu à peu des sujets liés à l’actualité : les questions environnementales, comme la pollution de l’eau et les décharges, et l’impact des attaques du 11-Septembre et, plus tard, de la pandémie de Covid-19.

Mais l’une des constantes des reportages du magazine, depuis plus d’un siècle, reste le changement. Dans un article de 2015 intitulé « New New York » (« La nouvelle New York »), l’écrivain Pete Hamill revenait ainsi sur les quatre-vingts ans qu’il avait passés dans cette ville et sur la transformation de son paysage urbain. « Nous, les New-Yorkais, nous savons que nous vivons dans une ville dynamique, toujours en mutation, en évolution, en construction », écrivait-il alors.

Le premier article majeur évoquant Big Apple remonte au numéro de juillet 1918. Intitulé « New York: The Metropolis of Mankind » (« New York : la métropole de l’humanité »), il proposait aux lecteurs une vue d’ensemble de la cité au moment où elle devenait une ville de premier plan à l’échelle mondiale dans les derniers mois de la Grande Guerre.

« Ville que la Première Guerre mondiale a transformée en centre de commerce international et en métropole représentant le summum de la civilisation », pouvait-on lire, « Gotham suscite désormais un intérêt nouveau, éveille une fierté nouvelle pour ses réalisations, inspire un sentiment inédit d’émerveillement, et fait comprendre à tous les Américains, au fond de leur cœur, qu’elle est une ville pour tout le peuple. »

La parution de cet article correspond à une époque où National Geographic était devenu synonyme de magazine de photos fait pour les « voyageurs en chambre », explique Cathy Hunter. Ils pouvaient s’étonner de l’immense foule rassemblée devant la Bourse de New York, de la longueur d’un embouteillage sur la 42e Rue, ou contempler le Woolworth Building, qui, haut de près de 242 m, était alors le plus grand bâtiment du monde.