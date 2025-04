Toscane : le Palio de Sienne, à bride abattue

À Sienne , l’année solaire est un concept abstrait. Dans la culture passionnelle des contrade, ces quartiers hérités du Moyen Âge qui structurent toute la cité, rien ne surpasse l’instant présent. Hic et nunc (« ici et maintenant ») convergent lors de moments singuliers imprégnés de traditions séculaires, qui atteignent leur paroxysme pendant le Palio, la plus célèbre course hippique d’Italie. Mais on aurait tort de croire que les quelques jours de ferveur entourant cet événement ne sont qu’une occasion, pour les Siennois, de revivre un glorieux passé. L’essence même du Palio réside dans la mise en lumière de ce qui est d’ordinaire dissimulé : la vie d’une communauté soudée aux spécificités affirmées, aux émotions fortes et aux secrets énigmatiques.

La course est l’horizon des dix-sept contrade que compte la ville. Chacune se distingue par des armoiries propres avec un blason le plus souvent animalier – dragon, chouette, louve, oie, aigle, tortue... Bien plus que de simples quartiers, elles sont autant d’organisations communautaires, culturelles et d’entraide sociale qui animent la vie à Sienne. Leur atout le plus précieux est le tissu d’hommes et de femmes qui, au fil du temps, ont contribué au développement de chaque secteur, en y acquérant des biens immobiliers et en soutenant une vie locale dynamique riche d’initiatives visant à l’autofinancer, telles que des dîners et des activités culturelles. L’objectif premier est de maintenir l’équilibre économique qui permet d’affecter des fonds au Palio. Les contrade fonctionnent comme autant de micro-États qui adoptent et amendent leurs propres lois, préservant ainsi l’esprit de coopération entre les habitants tout en acceptant des dissensions internes qui remontent aux époques dominées par des élites aristocratiques.