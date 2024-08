Il était venu pour conquérir l'Amérique, un naufrage changea sa vie

D’après la légende, Cabeza de Vaca devait son nom particulier à un ancêtre du 13e siècle, un berger du nom de Martín Alhaja. Lorsque les chrétiens espagnols affrontèrent les forces musulmanes pour reconquérir le sud de l’Espagne, Alhaja fut reconnu pour avoir aidé les Chrétiens dans la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212, en Andalousie. Il marqua d’une tête de vache un passage secret dans les montagnes, ce qui permit au roi Sancho de Navarre de lancer son attaque surprise contre les forces musulmanes. En signe de reconnaissance, le roi attribua le nom de Cabeza de Vaca à toute sa descendance.

Dans sa jeunesse, Cabeza de Vaca combattit en tant que soldat dans les guerres qui opposèrent l’Italie et l’Espagne. Durant sa trentaine, il se détourna de la vie militaire et chercha une occasion de participer à la colonisation de l’Amérique. En 1526, la nouvelle circula qu’une nouvelle expédition serait commandée par Pánfilo de Narváez, rival d'Hernán Cortés, qui vainquit les Aztèques lors de la conquête du Mexique.

De Narváez obtint l’autorisation de conquérir le territoire nord du Golfe du Mexique, entre le Texas et la Floride d’aujourd’hui. Il réunit une flotte de 600 hommes au total, nommant Cabeza de Vaca trésorier de l’expédition, un poste important. La flotte, qui transportait également des Africains réduits en esclavage, quitta Sanlúcar de Barrameda, sur la côte sud de l’Espagne, le 17 juillet 1527.

L’expédition rencontra des difficultés dès le début. De nombreux marins désertèrent et une tempête avala deux vaisseaux sur la côte sud de Cuba. Malgré tout, De Narváez continua son voyage en Floride, et au printemps 1528, il atteignit finalement Tampa.

En septembre, de Narváez prit la décision fatidique de séparer l’expédition en deux, encouragé par la promesse de nourriture et d’or au nord de la province d’Apalachee. Pendant que les vaisseaux restants continueraient de rechercher un endroit sûr pour s’amarrer, le reste de l’équipage, soit environ 300 hommes, s’aventurerait donc à l’intérieur des terres de l'actuelle Floride, en quête des richesses promises.

De Narváez et Cabeza de Vaca firent partie de l’expédition à terre en Floride, avec quarante hommes à cheval et le reste à pied. Sur le chemin, Cabeza de Vaca raconte avoir vu « de très larges montagnes et des arbres incroyablement grands », mais lorsqu’ils atteignirent les supposées richesses de la province d’Apalachee, ils découvrirent seulement des huttes.

La diminution des réserves de nourriture, les attaques des Appalaches et la baisse des effectifs poussèrent de Narváez et ses hommes à retourner sur la côte, mais ils ne parvinrent pas à localiser leurs navires. ils construisirent donc cinq petites barques. « Nous fîmes des cordes et des agrès avec les queues et la crinière des chevaux. Nous employâmes nos chemises pour des voiles », écrivit Cabeza de Vaca. Avec presque cinquante hommes sur chaque radeau, les péniches étaient au plus bas dans l’eau et « nous étions si serrés, que nous ne pouvions nous remuer. »

Ils longèrent la côte vers l’Ouest jusqu’à l’embouchure du Mississippi. De forts courants entraînèrent les embarcations vers le large. La barque de De Narváez fut emportée, tandis que celle sur laquelle Cabeza de Vaca et ses quatre-vingts compagnons s’étaient rassemblés s’échoua finalement sur une île, où ils débarquèrent. « C’était au mois de novembre, un froid des plus rigoureux se faisait sentir, et nous étions si maigres qu’on aurait très-facilement compté nos os : nous ressemblions à des squelettes », raconta-t-il. D’ESCLAVE À CÉLÉBRITÉ

Cabeza de Vaca la nomma l’île du Malheur, connue aujourd’hui sous le nom d’Île de Galvestron, au Texas. Là, les Européens connurent des interactions complexes avec les populations autochtones. Dans Relación, Cabeza de Vaca décrit de grands actes de compassion de la part des habitants : on leur apporta de la nourriture, malgré une grande pénurie. La famine et les maladies s’abattirent sur eux, ne laissant que quinze Espagnols en vie. En voyant leur situation, les habitants de l’île exprimèrent leur compassion, « ils commencèrent à pleurer abondamment, et avec tant de passion, qu’on pouvait les entendre de loin ; cela dura une demi-heure ». Plus tard, cependant, il décrivit la cruauté qu’ils endurèrent de la part d’autres habitants indigènes et comment lui et ses compagnons furent réduits en esclavage.

Six ans plus tard, en 1534, Cabeza de Vaca réussit à s’échapper avec trois de ses compagnons, dont un esclave africain, Esteban de Dorantes. Ils devinrent des commerçants itinérants, échangeant des objets tels que des coquilles d’escargots contre des peaux et des silex. « Ce métier me convenait, j’allais et venais en liberté », écrivit Cabeza de Vaca, « on me recevait bien : on me donnait à manger […] et je me faisais connaître des naturels. »