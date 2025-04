Égypte : à qui appartenait le tombeau royal que les archéologues viennent de découvrir ?

En décembre et janvier, une équipe d'archéologues américains et égyptiens a mis au jour un tombeau âgé d'environ 3 600 ans à proximité du site archéologique d'Abydos, en bordure du désert à l'ouest du Nil et à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de l'actuelle ville de Louxor. Le mois dernier, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités annonçait la découverte sur Facebook.