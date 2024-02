Les camps d’Algérie, dernier tabou de la guerre

« Certains responsables ont aussi voulu présenter cette politique de déplacements forcés de civils comme l’outil d’une modernisation des campagnes. En réalité, la création arbitraire et non planifiée de ces "nouveaux villages" a accéléré la dépaysannisation et la déstructuration d’une société algérienne déjà bouleversée par un siècle et demi de colonisation, dont les effets sont toujours perceptibles aujourd’hui » souligne Fabien Sacriste.