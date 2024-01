Des communautés musulmanes vivaient en Provence dès le Moyen Âge

On ne connaît pas la raison du naufrage du quatrième navire. Ces bateaux ont sûrement transporté quelques produits de luxe que l’on a par la suite retrouvés lors des fouilles sur les côtes provençales, notamment dans les riches monastères et châteaux côtiers : du vin de grenade provenant de Sicile, de précieuses vaisselles colorées émaillés produites par l’Espagne musulmane ou issues des ateliers de potiers du Maghreb… Ces liens commerciaux entre musulmans et chrétiens sont d’ailleurs bien attestés par les sources écrites, malgré les clivages religieux, tout comme les liens diplomatiques. En 802, le calife Harûn al-Rashîd de Bagdad offrit en grande pompe un éléphant blanc à Charlemagne.

Pour continuer d’éclaircir la nature de la présence musulmane durant le Moyen Âge, en France et plus largement en Europe méridionale, les archéologues reprennent leurs outils, en affrontant parfois certaines difficultés d’ordre immatériel et historiographique.