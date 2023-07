Napoléon Bonaparte : despote éclairé ou tyran sanguinaire ?

La vie de Napoléon Bonaparte prit une tout autre tournure lorsqu’il se retrouva exilé. En tant que chef militaire, il mena plusieurs campagnes couronnées de succès pendant la Révolution française et les guerres napoléoniennes, se fit sacrer empereur et survécut à des dizaines de tentatives d'assassinat.

Sa première période d’exil eut lieu en 1814, après l'échec de l’invasion de la Russie. Les alliés européens forcèrent Napoléon Bonaparte à abdiquer et l'envoyèrent sur la petite île d'Elbe, située au large de la côte des Étrusques, dont il gouverna les 12 000 habitants. On lui promit de l'argent d’une France en faillite qui ne vint donc jamais et il passa ses trois cents jours sur l’île à en réformer le gouvernement et l'économie, tout en supervisant la construction de routes et d'autres projets.