Le timbrage au balancier : cette papeterie parisienne a sauvé un savoir-faire de 400 ans
Pendant des siècles, le timbrage au balancier a donné du relief aux correspondances les plus prestigieuses. Menacé d'extinction après être passé entre les mains d'un seul maître imprimeur, cet art renaît aujourd'hui au cœur de Paris.
Victime de la dématérialisation des échanges, le timbrage manuel au balancier n’est plus pratiqué que par une poignée d’artisans.
Avant que nos messages n’arrivent dans un nuage de notifications, les lettres revêtaient une grande importance. Sans même apercevoir l’écriture qu’elle contenait, le papier révélait déjà un nom de famille, une profession, un blason familial ou le symbole d'un événement marquant. Ce n'était pas un simple ornement, mais une véritable déclaration.
À Paris, l’une des manières les plus raffinées de produire cet effet était le timbrage au balancier. Héritier d’une tradition de gravure et d’ornementation remontant à plusieurs siècles, le timbrage au balancier s’est imposé dans l’univers de la correspondance au 19e siècle. Ce procédé conférait aux cartes de visite, faire-part, papiers à en-tête et rabats d’enveloppe quelque chose qu’une simple encre ne pouvait offrir : une sensation. Armoiries, initiales ou monogrammes pouvaient ainsi émerger du papier grâce à des couleurs denses et des reliefs de profondeurs variables.
Mais à mesure que la correspondance s'est numérisée et que l’imprimerie de luxe s’est tournée vers des procédés toujours plus mécanisés, cet artisanat a progressivement perdu en popularité. En 2022, ce savoir-faire ne reposait plus que sur une seule personne : Éric Lejeusne, dernier timbreur au balancier manuel de France, qui s’apprêtait à prendre sa retraite après quarante années de métier. Faute de filière de formation officielle à cette technique, son avenir paraissait alors bien incertain.
Préserver le timbrage au balancier impliquait bien davantage que de maintenir une ancienne presse en état de fonctionnement. Il fallait transmettre une connaissance de l’encre, de la pression, du papier et du geste qui ne pouvait être simplement consignée dans des archives.
« Un métier d’art ne devrait pas exister uniquement comme une démonstration muséale », estime Olivier de Sercey, papetier parisien dont l’entreprise possédait autrefois l’atelier A. Georges, où Lejeusne a appris son métier. « À mes yeux, la préservation n’a de sens que si une technique demeure vivante. »
À l’approche de la retraite de Lejeusne, une question préoccupait le monde de l’imprimerie et de la papeterie : si la dernière personne capable de pratiquer l’art du timbrage manuel au balancier disparaissait, des siècles d’histoire française disparaîtraient-ils avec elle ?
Le langage visuel qui sous-tend le timbrage au balancier est plus ancien que les machines elles-mêmes. Charles Mavelot, graveur français du 17e siècle, fut l’un des premiers à codifier un univers d’initiales, de monogrammes et d’alphabets finement ouvragés grâce à ses recueils ornementaux. Le département des Arts graphiques du Louvre conserve notamment des feuillets du Nouveau livre de chiffres, publié en 1680, un ouvrage consacré aux noms et initiales entrelacés.
Bien que son œuvre soit antérieure de plus d’un siècle à l’apparition de la presse à balancier, elle a posé les bases de la tradition ornementale qui influença la papeterie de prestige. Ses monogrammes élaborés sont devenus indissociables de l’aristocratie et de la culture de cour, incarnant un marqueur d’élite et de distinction sociale.
Le nombre de presses à balancier actionnées manuellement a considérablement diminué depuis le début du 20ᵉ siècle, au point qu’il n’en subsiste aujourd’hui que quelques exemplaires en activité.
Le procédé de timbrage manuel au balancier repose sur une presse actionnée à la main, appelée balancier, qui comprime une feuille de papier entre deux formes : d’un côté, une contre-forme en carton sculptée à la main ; de l’autre, un bloc d’acier gravé de motifs décoratifs et enduit d’encre. La technique offre « une profondeur de couleur et un léger relief qui confèrent à l’impression une véritable présence physique sur le papier », explique Olivier de Sercey.
Le résultat n’est ni une simple impression à plat ni un simple gaufrage. C’est un travail lent, répétitif et physique, le type même de savoir-faire qui devient vulnérable dès lors que la vitesse devient le principal critère de rentabilité.
Bien avant que le courrier électronique ne fragilise la correspondance formelle, une grande partie du secteur s’était déjà tournée vers des presses automatiques, semi-automatiques ou mécanisées dès le début du 20e siècle. Lorsque les métiers qui soutenaient cet artisanat, comme les marchands de papier, les fabricants d’enveloppes et les papetiers de luxe, ont commencé à disparaître à la fin du 20e siècle, le timbrage au balancier a lui aussi connu un fort déclin.
Cette technique manuelle était déjà en recul lorsqu’Éric Lejeusne l’a découverte presque par hasard à l’âge de dix-neuf ans. À son retour à Paris en 1982, alors qu’il cherchait un emploi, on lui indiqua qu'il y avait un poste vacant chez A. Georges. Là, alors que d’autres ouvriers travaillaient sur des machines automatiques ou semi-automatiques, il y apprit le métier à la main.
« Je ne savais pas encore que j’exercerais ce métier toute ma vie », raconte-t-il.
Éric Lejeusne apprit qu’il existait autrefois une quinzaine de balanciers à Paris ; lorsqu’il rejoignit l’entreprise, seuls deux étaient encore en activité. À cette époque, le déclin ne provenait pas encore de la disparition des lettres au profit des écrans, mais plutôt de la transition vers des machines capables de produire des travaux similaires plus rapidement et avec moins d’efforts physiques.
Malgré cela, la version parisienne et entièrement manuelle de cette technique subsistait comme une spécialité rare, et Lejeusne ne connaissait alors aucun autre atelier, à Paris ou ailleurs, qui pratiquait encore le timbrage au balancier à la main. Pierre-Antoine Lebel, du Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique de Lyon, souligne d’ailleurs que la documentation sur cette technique et son développement en France demeure très limitée.
Ce qui a survécu, en revanche, c’est une discrète chaîne de savoir-faire. Des maisons de papeterie de luxe et de gravure parisiennes telles qu’Agry, Benneton, Boisnard ou Armorial servaient une clientèle désireuse de disposer de cartes de correspondance exclusives, de faire-part, de papiers à en-tête et d’autres articles personnalisés. Mais des ateliers comme A. Georges, puis ultérieurement l’Atelier Lejeusne, assuraient la fabrication spécialisée et manuelle de ces commandes, pour lesquelles des séries de cent ou deux cents exemplaires faisaient partie du quotidien du métier.
A. Georges était un petit atelier de production d’environ huit personnes. Parmi ses clients figuraient des particuliers, des administrations françaises, des ambassades installées dans le 7e arrondissement de Paris ainsi que des institutions telles que le barreau de Paris, explique de Sercey. Ceux-ci ne demandaient pas nécessairement du timbrage au balancier en tant que tel. « Ils venaient parce qu’ils souhaitaient une papeterie élégante, distinctive et réalisée spécialement pour eux », résume-t-il.
Au début des années 2000, l’univers qui entourait la presse a de nouveau changé. Le courrier électronique a réduit le besoin de correspondance formelle. Les clients restés fidèles à la papeterie de luxe souhaitaient de plus en plus faire figurer leur propre nom, leur adresse, leurs armoiries, leur logo ou leur monogramme, plutôt que de choisir parmi des modèles issus de collections historiques, comme le proposaient encore de nombreux ateliers.
Il était toujours possible de faire réaliser de nouvelles gravures, mais pour une petite structure artisanale, cela représentait un coût important. Lejeusne avait bien commandé quelques matrices originales, mais chaque nouveau motif dépendait du travail de graveurs, de l’acier, du temps nécessaire à sa réalisation et de clients prêts à payer pour toutes les heures de travail qui permettaient d'aboutir à une marque à peine plus grande qu’une signature.
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Les matrices de timbrage réalisées sur commande sont gravées à la main, un travail minutieux qui contribue au caractère artisanal et exigeant de ce savoir-faire.
En 2003, Éric Lejeusne quitta A. Georges, acheta un balancier inutilisé et fonda l’Atelier Lejeusne. L’année suivante, avec son épouse et associée Laurence Lejeusne, il s’installa rue Eugène-Varlin, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, avant d’ouvrir une boutique-atelier de l’autre côté de la rue. Lorsque A. Georges ferma quelques années plus tard, Lejeusne racheta la presse sur laquelle il avait appris le métier, ainsi que sa collection de matrices gravées. À mesure que le savoir-faire se raréfiait, l’Atelier Lejeusne devint son dernier bastion.
Malgré plus d’une décennie passée à faire vivre son atelier et cet artisanat, Lejeusne s’inquiète chaque année davantage de la difficulté à transmettre un métier aussi exigeant à une nouvelle génération. Il n’a ni enfant ni apprenti, et aucun manuel écrit ne consigne les gestes du métier : seule sa mémoire, guidée par l’expérience de ses mains, conserve les étapes et la chorégraphie précise du balancier.
Finalement, le savoir-faire trouva un héritier. Dans les années 1990, Ramdane Touhami habitait rue Chabanais et observait la fermeture progressive des ateliers de gravure du quartier. Des années plus tard, sans le savoir, il a fait imprimer ses propres faire-part de mariage chez Lejeusne en recherchant un spécialiste de la gravure. Lorsqu’il apprit que cette technique risquait de disparaître, il racheta l’entreprise de Lejeusne, ses presses à balancier et sa collection de matrices gravées, puis relança l’activité sous le nom de Papier Royal, aujourd’hui la seule maison de papeterie connue pour travailler activement à la renaissance de cet artisanat.
Niché sous les arcades historiques du Palais-Royal, Papier Royal donne l’impression de pénétrer dans un véritable atelier d’artiste du 19ᵉ siècle : une lumière chaleureuse baigne les lieux, les sols sont ornés de mosaïques du 18ᵉ siècle, des armoires en bois sculpté bordent les murs et des vitrines exposent une multitude de monogrammes.
Dans la boutique, plus de 12 000 matrices gravées en acier constituent une archive vivante du timbrage, dont certaines remontent au 19ᵉ siècle. Les anciens ateliers dont les presses et les matrices font aujourd’hui partie de l’héritage de Papier Royal réalisaient autrefois les papiers à en-tête et invitations officielles des présidences de Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand. Ces matrices continuent d’être sélectionnées, encrées, pressées puis soigneusement rangées après chaque commande. Benoist Dallay, maître imprimeur chez Papier Royal, qualifie cette collection de « trésor témoignant du savoir-faire parisien de la gravure ».
Chez Papier Royal, Éric Lejeusne a consacré six mois à former Benoist Dallay ainsi qu’un second imprimeur. « Pour moi, c’était toute une vie de travail », confie-t-il. Les enseignements les plus difficiles à transmettre ne relevaient pas des connaissances théoriques mais des sensations : la juste quantité d’encre à déposer sur la matrice, la manière dont la température modifie le comportement du pigment ou encore la façon dont le papier réagit à la pression.
« Il faut répéter le geste encore et encore pour obtenir de la régularité », explique Benoist Dallay. Depuis, celui-ci a lui-même formé une dizaine d’autres personnes.
Papier Royal a transformé un service autrefois réservé aux ateliers spécialisés et aux papetiers de luxe en une expérience accessible aux visiteurs. La question est désormais de savoir si cet artisanat suscitera un intérêt suffisant chez un public encore désireux de ressentir ce que la presse à balancier peut offrir.
Selon Benoist Dallay, les clients viennent du monde entier à la recherche « d’un morceau d’histoire et de Paris ». Ramdane Touhami indique quant à lui qu’une dizaine d’entreprises parisiennes dépendent encore du travail de Papier Royal pour servir leur propre clientèle en cartes de visite.
Ce qu’il perpétue n’est pas un simple exercice de nostalgie, mais une forme de résistance à l’ère numérique : une manière de redonner une matérialité à la communication.
« Avec le timbrage au balancier, nous proposons une relation tactile avec la page », explique Benoist Dallay. « Dans ce monde numérisé, nous faisons acte de résistance. »
Lauren Paige Richeson est autrice et journaliste. Pour National Geographic, elle traite des sujets en en lien avec l'alimentation, la culture et l'histoire.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.