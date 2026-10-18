Le timbrage au balancier : cette papeterie parisienne a sauvé un savoir-faire de 400 ans

Avant que nos messages n’arrivent dans un nuage de notifications, les lettres revêtaient une grande importance. Sans même apercevoir l’écriture qu’elle contenait, le papier révélait déjà un nom de famille, une profession, un blason familial ou le symbole d'un événement marquant. Ce n'était pas un simple ornement, mais une véritable déclaration.

À Paris, l’une des manières les plus raffinées de produire cet effet était le timbrage au balancier. Héritier d’une tradition de gravure et d’ornementation remontant à plusieurs siècles, le timbrage au balancier s’est imposé dans l’univers de la correspondance au 19e siècle. Ce procédé conférait aux cartes de visite, faire-part, papiers à en-tête et rabats d’enveloppe quelque chose qu’une simple encre ne pouvait offrir : une sensation. Armoiries, initiales ou monogrammes pouvaient ainsi émerger du papier grâce à des couleurs denses et des reliefs de profondeurs variables.

Mais à mesure que la correspondance s'est numérisée et que l’imprimerie de luxe s’est tournée vers des procédés toujours plus mécanisés, cet artisanat a progressivement perdu en popularité. En 2022, ce savoir-faire ne reposait plus que sur une seule personne : Éric Lejeusne, dernier timbreur au balancier manuel de France, qui s’apprêtait à prendre sa retraite après quarante années de métier. Faute de filière de formation officielle à cette technique, son avenir paraissait alors bien incertain.

Préserver le timbrage au balancier impliquait bien davantage que de maintenir une ancienne presse en état de fonctionnement. Il fallait transmettre une connaissance de l’encre, de la pression, du papier et du geste qui ne pouvait être simplement consignée dans des archives.

« Un métier d’art ne devrait pas exister uniquement comme une démonstration muséale », estime Olivier de Sercey, papetier parisien dont l’entreprise possédait autrefois l’atelier A. Georges, où Lejeusne a appris son métier. « À mes yeux, la préservation n’a de sens que si une technique demeure vivante. »

À l’approche de la retraite de Lejeusne, une question préoccupait le monde de l’imprimerie et de la papeterie : si la dernière personne capable de pratiquer l’art du timbrage manuel au balancier disparaissait, des siècles d’histoire française disparaîtraient-ils avec elle ?

Le langage visuel qui sous-tend le timbrage au balancier est plus ancien que les machines elles-mêmes. Charles Mavelot, graveur français du 17e siècle, fut l’un des premiers à codifier un univers d’initiales, de monogrammes et d’alphabets finement ouvragés grâce à ses recueils ornementaux. Le département des Arts graphiques du Louvre conserve notamment des feuillets du Nouveau livre de chiffres, publié en 1680, un ouvrage consacré aux noms et initiales entrelacés.

Bien que son œuvre soit antérieure de plus d’un siècle à l’apparition de la presse à balancier, elle a posé les bases de la tradition ornementale qui influença la papeterie de prestige. Ses monogrammes élaborés sont devenus indissociables de l’aristocratie et de la culture de cour, incarnant un marqueur d’élite et de distinction sociale.