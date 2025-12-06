Le lait de poule, adaptation d'une recette moyenâgeuse

Pendant les fêtes, les règles habituelles ne s’appliquent pas : vous pouvez manger du chocolat au petit-déjeuner (tant qu’il vient de votre calendrier de l’avent), porter le pull le plus laid au monde pour aller au bureau (à condition qu’il soit orné d’un renne sur le devant) et boire des litres d’une crème anglaise alcoolisée au nom de « la tradition ». Le lait de poule, ce punch crémeux qui se boit généralement froid, est aux États-Unis ce que le vin chaud est à l’Europe, comme en témoignent des films classiques de Noël à l’instar de Maman, j’ai raté l’avion ou Le sapin a les boules. Dans les Simpsons, Homer mange même ses céréales du petit-déjeuner avec du lait de poule.

LES ORIGINES DU LAIT DE POULE

Le terme a été documenté pour la première fois aux États-Unis à la fin du 18e siècle et associé à Noël pour la première fois en 1793, lorsqu’un journal de Virginie a écrit un article sur une soirée « de festivité et d’hilarité » arrosée au lait de poule. La boisson tire cependant ses origines d’un posset britannique du Moyen-Âge. Lactées et sucrées, ces boissons étaient considérées comme des toniques médicinaux et des aides-sommeil. C’est ainsi que Lady Macbeth, prétextant un dernier verre chaud, a pu droguer les gardes de Duncan.

Au fil des siècles, ce simple mélange de lait et de bière ou de vin a été enrichi d’œufs et de brandy ou de vin muté, le rendant si onéreux que seuls les plus riches pouvaient se permettre d’en boire. Il est alors passé de mode. Le posset crémeux que l’on sert de nos jours n’a rien à voir avec son prédécesseur fort. Aux États-Unis, où les œufs et le lait étaient plus souvent abondants et accessibles, il est demeuré populaire. Concocté avec des whiskies américains et des rhums caribéens, il a été rebaptisé « eggnog », un terme étymologiquement curieux, qui viendrait de la région de l’Est-Anglie, où il désignerait une bouteille de bière forte.