Guerre et racisme : le tri des migrants en provenance d'Ukraine

Les discriminations raciales aux frontières seraient étroitement liées, selon la créatrice du collectif citoyen, aux questions juridiques. « Un Ukrainien a depuis peu un droit de tourisme de 90 jours en Europe, sans visa. Ce n'est pas le cas pour un Marocain, un Indien, ou un Africain. Nous, il nous faut un visa. […] Pourtant on reste en temps de guerre et un bombardement reste un bombardement. Il ne devrait pas y avoir de différence. »

« Les ambassades du Maroc dans les pays frontaliers sont intervenues sur les questions de discrimination, ils ont envoyé des bus aux frontières. En Slovaquie, l’ambassadeur s’est lui-même déplacé aux frontières pour s’assurer du bon déroulement de l’accueil des Marocains » étaye Sarah Bourial.

CITOYENS ET AMBASSADES MAIN DANS LA MAIN

« On est loin, comment peut-on les aider ? », c’est la question que s’est posée ce collectif de citoyens marocains. « On s’est organisés entre bénévoles dans les pays frontaliers. On a essayé de réunir des petites communautés de Marocains en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie. On voulait d’abord les loger et finalement, je me suis retrouvée en contact avec les ambassades. Nous sommes devenus un relais pour les ambassades, pour faciliter les arrivées. Ils s’occupaient de réserver des hôtels pour les réfugiés, en attendant leur vol de rapatriement vers le Maroc » explique en détail Sarah Bourial.

« J’ai fait mon devoir de citoyenne » affirme la jeune Marocaine, résidant à Paris. Au lendemain de la première attaque russe, ces bénévoles s’associent en créant une plateforme en ligne, « Collectif Maroc Ukraine ». Des médicaments, de la nourriture, de l’eau, un soutien psychologique et parfois même financier. « Ces personnes étaient en grande détresse. Elles ont dû partir et tout laisser, du jour au lendemain. On a même fait appel à des psychologues bénévoles qui sont là pour les écouter. Certains nous expliquaient que leur université avait été bombardée, alors que d’ici trois mois, ils allaient devenir médecins » témoigne Sarah Bourial.