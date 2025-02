Guerre froide : les révélations du projet "Ice Worm"

La journée est glaciale en ce mois d'octobre 1960. Des techniciens de l'armée américaine s’affairent dans le ventre d’un glacier aux confins du monde, procédant aux ultimes préparatifs de mise en route d’un réacteur nucléaire.

Il s’agit d’un modèle expérimental de petite taille, instable – à l’aube de l’énergie atomique. Une seule fuite radioactive leur serait fatale et ces hommes le savent. Les parois de neige qui les entourent étouffent leurs voix, réfléchissent la lumière de leurs lampes et absorbent les crépitements de leurs compteurs Geiger. Très haut au-dessus de leur tête, la voûte d’un plafond en tôle ondulée se détache. Sous leurs pieds : une couche de glace de 1 000 m d’épaisseur, datant du Pléistocène. Quand la réaction en chaîne se produit enfin, un soupir de soulagement s’échappe de la salle de contrôle. Mais, quelques minutes plus tard, l’équipe se précipite pour éteindre le réacteur. Une fuite s’est déclarée. Les particules radioactives envahissent l’obscurité.

Imaginez la scène : des hommes au fin fond des glaces du Groenland, se démenant pour faire démarrer un réacteur nucléaire. Personne n’a jamais fait ce qu’ils sont en train de faire. Et personne ne s’y risquerait plus aujourd’hui. Officiellement, ils sont un rouage d’une stratégie censée montrer l’ingéniosité américaine : la construction de cette grande base militaire au coeur de l’inlandsis, baptisée « Camp Century », doit montrer au monde que les États-Unis peuvent faire de l’environnement le plus froid et le plus inhospitalier de la planète un lieu habitable. Le premier site militaire foré dans la glace et alimenté à l’énergie nucléaire devait être rien de moins qu’un triomphe d’ingénierie, une victoire sur les éléments, ses équipes courageuses apportant la civilisation et la rigueur scientifique au désert polaire.