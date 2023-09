Tirailleurs sénégalais, la guerre loin de chez soi

Oui, les combats, meurtriers pour l’ensemble des soldats, prennent en plus une tournure tragique pour une partie des tirailleurs sénégalais. Ils deviennent la cible de la rancune accumulée par les soldats allemands lors de l’occupation de l’espace rhénan. Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir, une campagne de presse dénonce les « bâtards rhénans », nés des relations entre des tirailleurs sénégalais et des Allemandes. En 1937, les nazis planifient la stérilisation de 600 à 700 métis, car ils incarnent pour eux l’humiliation d’avoir été occupés par des troupes coloniales.

De plus, entre 1 500 et 3 000 tirailleurs sont exécutés par les soldats de la Wehrmarcht (leurs homologues blancs sont laissés saufs) dans des conditions atroces, en dehors de tout cadre légal.

Oui. D’abord, pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut imaginer que sur les 70 000 hommes de la France Libre de De Gaulle, plus de la moitié viennent des colonies ! Or, plus cette armée progresse vers le Nord, plus les résistants français remplacent les tirailleurs sénégalais.