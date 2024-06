Hindi, allemand, perse, grec, français… toutes ces langues auraient la même origine

Restait à trouver le berceau de cette langue première, et la façon dont elle s’est diffusée à travers le continent. Aujourd’hui encore, les débats persistent entre les linguistes.

Serait-elle née dans la steppe eurasienne voilà 6 000 ans ? Certains spécialistes avancent cette hypothèse. Avec la domestication des chevaux, et l’invention de la roue, cette façon de communiquer se serait ensuite propagée vers l’Europe de l’Ouest et vers l’Inde.

Peu plausible, répondent d’autres archéologues. Selon eux, des agriculteurs du Proche-Orient auraient été les premiers à parler cette langue originelle, voilà 9 500 ans. Grâce aux récoltes, la région connaît alors un boom démographique. L’agriculture permet de nourrir bien plus d’habitants au kilomètre carré que la cueillette et la chasse. Ces nombreux fermiers se déplacent pour s’installer, et emportent avec eux leurs manières de faire et leurs langues.

Mais cela ne convainc pas encore pleinement les chercheurs de l’Institut Max Planck d’Anthropologie Évolutionnaire à Leipzig. Cette équipe de linguistes et de généticiens a récemment publié une nouvelle hypothèse dans la revue Science.

Selon eux, cette langue originelle aurait pris différentes routes. Elle aurait été parlée pour la première fois au nord du Croissant fertile, par des paysans, il y a 8 000 ans. Elle se serait alors peu à peu diffusée vers l’Europe du Sud et l’Asie du Sud. Et puis, il y a 7 000 ans, certains de ces fermiers installés au Proche-Orient auraient migré vers les steppes, au nord de la mer Noire et du Caucase (en Ukraine et Russie actuelles), comme le montrent de nouvelles données ADN. Depuis ces grandes étendues verdoyantes, leur langue aurait continué à voyager à travers le continent, notamment grâce à la domestication des chevaux.

Autrement dit : le germanique ou le celtique ont pris la route des steppes. Le perse ou le grec ont d’abord été véhiculés par l’agriculture.

Sur quoi se basent ces linguistes pour affirmer cela ? Ils ont analysé 161 langues, dont 52 langues anciennes. Des milliers de mots sont passés à la moulinette d’un modèle mathématique. « Nous analysons les mots de différentes langues qui sont apparentés, c'est-à-dire ceux qui ont la même origine (comme nez et nose [nez en anglais]) et ceux qui ne le sont pas (comme bouche et mouth [bouche en anglais]) » explique Paul Heggarty, linguiste et l’un des auteurs principaux de cette nouvelle étude. Avec ces comparaisons, les linguistes parviennent à dresser des sortes d’arbres généalogiques des langues, pour comprendre à quel moment les idiomes ont évolué. Ils croisent ensuite leurs données avec les découvertes ADN, archéologiques, et anthropologiques.