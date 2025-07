La censure littéraire existe-t-elle encore en France ?

Le professeur affirme que « certains auteurs ne survivent plus dans l'histoire qu'au titre de martyrs de la liberté d'expression », à l’image d’Etienne Durand, exécuté en 1618 pour avoir publié une satire contre Louis XIII. Laurent Martin insiste surtout sur « l’effet de silenciation » de la censure : « Combien [d’auteurs] ont vu leurs écrits voire leur personne saisis, dont on n'a pas retenu les noms ? ».

Selon lui, la censure « peut aussi avoir un effet de loupe, un effet de scandale, parfois recherché par les auteurs eux-mêmes, parfois non. Par exemple, il est certain que Vladimir Nabokov se serait bien passé du scandale entourant la sortie de Lolita chez un éditeur aussi sulfureux que Maurice Girodias - mais il en a objectivement profité ». Laurent Martin souligne aussi que « Marmontel écrivait à Diderot au sortir de la Bastille : "Vous faites désormais partie des écrivains embastillés, quelle consécration !" » et que « Hugo écrivait à Baudelaire après sa condamnation qu'il venait de recevoir la seule distinction que le régime pouvait lui accorder ».

LA CENSURE MODERNE : SOCIALE, SYMBOLIQUE ET JUDICIAIRE

« La pratique de la lecture de livres papier étant en recul dans nos sociétés, le contrôle s'exerce aujourd'hui davantage sur les publications en ligne, de textes, de sons ou d'images », par les modérateurs et les propriétaires des grands réseaux sociaux. L’historien estime toutefois que « les règles fixées par ces intérêts privés sont opaques, souvent discutables, et entrent parfois en conflit avec les normes et lois nationales ».

Cela dit, selui lui, « le livre reste auréolé d'un prestige d'autant plus important qu'il est acheté et lu majoritairement par des personnes qui appartiennent aux classes éduquées et aisées et certaines affaires qui le touchent continuent de susciter l'intérêt et la polémique ».

Laurent Martin estime que « la question des moeurs, de la sexualité, la protection des populations dites "vulnérables" (femmes, enfants, classes populaires) est un motif d'interdiction récurrent. Aujourd'hui, la dignité des personnes, la protection de l'enfant, le respect de la vie privée sont des motifs souvent invoqués devant les tribunaux pour réclamer l'interdiction d'un livre ou la suppression de certains passages ». Il souligne toutefois que « ces différents motifs ne se substituent pas l'un à l'autre, ils coexistent et peuvent être invoqués par une personne ou un groupe de personnes ».

Bien que « la censure en France ait toujours été plus centralisée et étatisée qu’aux États-Unis, […] elle existe aussi [au niveau local] dans notre pays », notamment pour les spectacles. Pour Laurent Martin, « la vraie différence entre les deux pays est le caractère presque sacré de la liberté d'expression aux États-Unis, protégée par le premier amendement à la Constitution, tandis que les exceptions à la liberté sont beaucoup plus nombreuses dans le droit français ».

Il estime que « la France, pour le moment, est protégée » des bannissements de livres qui touchent actuellement les écoles américaines. Bien qu’il puisse exister de rares cas et que la vigilance reste nécessaire, « le cadre légal national interdit de telles dérives, les éditeurs ou les auteurs qui s'estiment victimes de "censure" obtiennent souvent gain de cause auprès des tribunaux ».

« Ce qui est vrai, c'est que la censure, au sens classique d'une intervention a priori sur la diffusion d'un message par une autorité politique, religieuse ou administrative, a pratiquement disparu de nos sociétés. Elle a tendance à être remplacée par des actions en justice, des manifestations ou des dénonciations en ligne appelant à annuler telle ou telle production culturelle ».

Selon Laurent Martin, « on ne peut plus parler de censure littéraire dans la France d’aujourd’hui, tout simplement parce que le cadre légal est répressif et non plus censorial. Le livre et, plus généralement, les productions culturelles restent [néanmoins] un enjeu de tensions voire de conflits ». Une situation qu’il interprète positivement, y voyant la preuve que « l’espace public continue d’être un lieu de débats ; le silence serait pire que tout ».

CES LIVRES QUE L’ON NE PEUT PAS LIRE

Aujourd’hui encore, certains livres demeurent interdits de publication ou de diffusion en France, en raison du « risque de trouble à l'ordre public » qu’ils représentent, ou à la suite d'une décision judiciaire. Suicide, mode d’emploi (1982), écrit par Claude Guillon et Yves Le Bonniec, propose dans son chapitre dix des méthodes médicamenteuses pour se suicider. L’ouvrage est interdit à la vente depuis 1991, au motif de provocation au suicide et d’aide active à l’acte. L’Autre visage d’Israël (2004), de Israël Adam Shamir, a été rapidement retiré de la vente après sa publication. Il a été accusé d’incitation à la haine envers les Juifs, et n’est plus commercialisé librement au grand public.