Alice Milliat, pionnière oubliée du sport féminin international

Le 20 août 1922, au stade Pershing, près du bois de Vincennes à Paris, des athlètes venues de cinq pays s’élancèrent sur la piste devant des milliers de personnes. Ce jour-là, ces femmes disputèrent la première édition des Jeux olympiques féminins. Alice Milliat, une Nantaise, était à l'origine de cet événement.

L’historienne Florence Carpentier, maître de conférences à l’université de Toulouse 3 et spécialiste de l’histoire du Comité international olympique, a découvert cette figure restée longtemps oubliée pendant ses études de STAPS à Rouen, à la fin des années 1990. « Son nom était mentionné », se souvient-elle, « mais j'ai réalisé combien le personnage était sous-évalué […]. Son importance était toujours minimisée ».

Selon elle, les premiers historiens du sport avaient également tranché, sans s’appuyer sur des archives, qu’Alice Milliat n’était pas féministe. Un jugement que l’historienne a entrepris de déconstruire, notamment grâce à la numérisation des sources.

DE NANTES À LONDRES, À LA DÉCOUVERTE DES SPORTS

Alice Milliat vint au monde le 5 mai 1884 à Nantes, dans une famille de petits commerçants. Aînée d’une fratrie, elle partit vers vingt ans pour Londres, comme préceptrice dans une famille bourgeoise. C’est là qu’elle se familiarisa avec le sport.

À la fin du XIXe siècle, « Les premières femmes qui font du sport, tel qu'on l'entend, ce sont les classes aisées, et dans des sports connotés socialement [comme] le tennis, l’équitation, le ski », rappelle Florence Carpentier. Par ailleurs, cette pratique se faisait « selon les convenances sociales, c'est-à-dire sans montrer leur corps, souvent accompagnées des hommes, sans compétition, sans excès physique ».

Puis, au début du 20e siècle, en France, on se mit à enseigner aux jeunes filles des écoles populaires une gymnastique « hygiénique », destinée à renforcer les muscles pour l'accouchement et à développer leur grâce. « Concrètement, cette gymnastique était très ennuyeuse », déclare Florence Carpentier.

Une fois à Londres, Alice découvrit alors les variétés de sports exercés par les jeunes filles comme le football, ainsi que l’aviron, pratiqué par certaines femmes sur la Tamise.

En Angleterre, elle se maria avec Joseph Milliat, Nantais comme elle, qui mourut peu après leur union. Veuve, sans enfant, après avoir perdu sa mère puis son père, elle revint finalement en France où elle travailla comme sténo-dactylo, puis comme traductrice. Sa maîtrise de l’anglais se révéla être un atout majeur pour l’ambition internationale qu’elle allait porter.

LE SPORT POUR TOUTES

De retour à Paris, Alice Milliat rejoignit Fémina Sport, premier club féminin de la capitale fondé en 1911, qui proposait surtout des gymnastiques esthétiques.

Elle en devint la présidente en 1915, et entreprit d’ajouter des sports à ceux déjà pratiqués dans le club. « En premier, l'athlétisme […] parce que, chez les hommes, on pensait que courir, sauter, lancer, c’était vraiment les premiers gestes qu'il fallait faire avant de pouvoir faire autre chose », explique l’historienne. Puis, au fur et à mesure, le basket-ball, le football, le rugby et le hockey s'ajoutèrent à la liste. Néanmoins, les modalités de ces sports étaient différentes de celles des hommes. Florence Carpentier prend pour exemple le rugby, qui était proposé dans « une version édulcorée, sans plaquages ».