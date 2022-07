Huit mythes sur les francs-maçons décryptés

Depuis longtemps, bien avant Le Symbole perdu de Dan Brown, les francs-maçons sont accusés de tout et de rien : de conspirer avec des extraterrestres, d'être des déviants sexuels, de se livrer à des rituels occultes, de diriger le monde ou d’essayer d’y mettre fin. Parmi leurs détracteurs, on trouve des passionnés de théories du complot ainsi que des organisations religieuses, dont l’Église catholique.

Et si la franc-maçonnerie, plus grande société secrète internationale du monde, n’était en réalité qu’un groupe de personnes aimant socialiser, et pratiquer des rituels non sataniques, le développement personnel et le service communautaire ?

Au moment de la sortie du livre de Dan Brown, en 2009, National Geographic a interrogé deux francs-maçons et un historien de l’ancien ordre chrétien, qui aurait donné naissance aux francs-maçons au 17e ou 18e siècle, afin de faire la part des choses entre faits et mythes sur la célèbre société secrète.

MYTHE 1 : Les symboles maçonniques sont partout

Il est vrai que les symboles maçonniques ont tout sauf disparu, nous confirma l’historien et franc-maçon Jay Kinney, auteur de l’ouvrage Masonic Myth paru en 2009. La franc-maçonnerie est riche en symboles, et nombre d’entre eux sont omniprésents, tels que le pentagramme ou « l’œil omniscient ». Mais la plupart des symboles maçonniques ne sont pas spécifiques à la franc-maçonnerie.

« Pour moi, l’utilisation maçonnique des symboles, c’est comme un pêle-mêle constitué d’éléments pris çà et là. La franc-maçonnerie les utilise à sa propre manière » souligne Jay Kinney. Le pentagramme, par exemple, est bien plus ancien que la franc-maçonnerie et n’acquit ses connotations occultes qu’aux 19e et 20e siècles, des centaines d’années après son adoption par les francs-maçons.

De même, l’œil omniscient, ou œil de la Providence, arriva sur le Grand Sceau des États-Unis d’Amérique (et sur le billet de dollar américain), grâce à l’artiste Pierre-Eugène Ducimetière, qui n’était pas franc-maçon.

L’œil représente la direction divine de l’État américain et, comme l’affirma le secrétaire du Congrès américain Charles Thompson en 1782, fait allusion « aux nombreuses interventions de la Providence en faveur de la cause américaine ».

Un célèbre franc-maçon faisait partie du comité chargé de la conception du Sceau : Benjamin Franklin. Le dessin qu’il proposa ne comportait pas d’œil et fut rejeté.

MYTHE 2 : Les francs-maçons descendent des Templiers

Le prétendu lien entre les francs-maçons et les Templiers fit beaucoup parler à travers l’Histoire. Ce puissant ordre militaire et religieux, créé pour protéger les pèlerins médiévaux en Terre Sainte, fut dissous par le pape Clément V, sous la pression du roi français Philippe IV, en 1312.

Après l’apparition de la franc-maçonnerie moderne au 17e ou au 18e siècle en Grande-Bretagne, certains francs-maçons prétendirent avoir acquis les secrets des Templiers et adoptèrent leurs symboles et leur vocabulaire, en nommant par exemple certains niveaux de la hiérarchie maçonnique d’après les « grades » templiers.

« Mais ces grades [Templiers] et ces ordres maçonniques n’avaient aucun lien historique avec les Templiers originaux », explique Kinney. « Ce sont des mythes ou des figures symboliques qui furent utilisés par les francs-maçons. Mais comme une association avait été faite avec ces grades, et que les grades s’étaient perpétués, après un certain temps, on commença à penser qu’il y avait eu un lien. »

Helen Nicholson, autrice de The Knights Templar: A New History, confirme qu’il est impossible que les francs-maçons descendent d’une manière ou d’une autre des Templiers. À l’époque des premiers francs-maçons, « il n’y avait plus de Templiers », selon l’historienne de l’université de Cardiff.

MYTHE 3 : Les francs-maçons cachent des trésors des Templiers

L’un des nombreux filons de la théorie reliant les Templiers aux francs-maçons suggère que certains Templiers survécurent à la destruction de l’Ordre du Temple au 14e siècle en se réfugiant en Écosse, où ils cachèrent un fabuleux trésor sous la chapelle Rosslyn (comme on peut le voir dans le Da Vinci Code).

L’histoire raconte que le trésor et la tradition des Templiers furent transmis aux fondateurs de la franc-maçonnerie.

En réalité, le trésor des Templiers existait bel et bien, selon Nicholson, mais il finit dans d’autres mains il y a bien longtemps.

« La raison la plus probable [de la dissolution des Templiers] est que le roi voulait leur argent. Le roi de France était en faillite, et les Templiers avaient beaucoup d’argent. »

MYTHE 4 : Les rues de Washington forment des symboles maçonniques géants

On a longtemps pensé que de puissants francs-maçons avaient intégré des symboles maçonniques dans le plan des rues de la ville de Washington, conçu principalement par Pierre Charles L’Enfant en 1791.

« Individuellement, les francs-maçons ont joué un rôle dans la construction de la Maison Blanche, dans la construction et la conception de Washington », affirmait en 2009 Mark Tabbert, alors directeur des collections du George Washington Masonic Memorial à Alexandria en Virginie. « Et on peut trouver des symboles maçonniques [à petite échelle] dans toute la ville, comme dans la plupart des villes américaines. »

Mais, selon lui, il n’y a pas de message maçonnique dans le plan des rues de la ville. Pour commencer, Pierre L’Enfant n’était pas un franc-maçon.

Et pourquoi les francs-maçons se donneraient-ils la peine de tracer une grille de rues correspondant à leurs symboles ?

Pour Tabbert, lui-même franc-maçon, « il doit y avoir des raisons pour faire une telle chose. Dan Brown [en a trouvé], parce qu’il écrit des fictions. Mais il n’y en a pas. »