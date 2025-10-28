L'hygiène au Moyen Âge : nos ancêtres étaient-ils vraiment sales ?

L’HYGIÈNE ÉTAIT PARTOUT…

Au Moyen Âge, « la propreté était absolument partout et tout le temps, les bains étaient habituels », assure Danièle Alexandre-Bidon. « L’idée d’être sale ou de sentir mauvais répugnait absolument au monde médiéval, notamment les gens de qualité et la bourgeoisie des villes », précise-t-elle.

« Le chevalier devait se purifier, se baigner avant d’être adoubé, le prêtre devait se laver les mains avant de servir la messe, [tout comme] le chirurgien avant de pratiquer une opération chirurgicale. Les chirurgiens se lavaient les mains pour honorer Dieu, parce qu'ils travaillaient en son nom ». À cette époque, la religion faisait de la propreté une marque de pureté. « Les deux concepts étaient vraiment synonymes et équivalents. Aujourd’hui, on parle encore d'une eau pure, pour dire qu'elle est potable, propre », souligne l’historienne.

« Tout le monde n’avait pas les mêmes capacités à disposer de lieux d’hygiène chez soi », constate toutefois la spécialiste. « Dans les châteaux, il y avait des latrines, des bains, des thermes, des petites piscines, etc. ». Parmi les classes plus modestes, « on pouvait se faire un bain dans un cuveau à lessive », ou se rendre de temps en temps dans les bains publics de la ville. En effet, « dès le 13e siècle, tous les grands quartiers [urbains possédaient] leur bain public et il était signe de bonnes mœurs et de bonne sociabilité d’aller s’y baigner, ce que l’on faisait une fois par semaine », poursuit-elle.

« Le bain était le traitement favori des médecins dès qu’on avait la moindre maladie », souligne Danièle Alexandre-Bidon. Au-delà de ses vertus nettoyantes et désodorisantes, le bain contribuait au soin et au maintien de la santé, tant chez les personnes malades que chez les femmes enceintes. De même, « les bébés étaient lavés à chaque fois qu’on les allaitait, c’est-à-dire plusieurs fois par jour ».

Tout le monde ou presque possédait des objets consacrés à l’hygiène. Chez les aristocrates, ces accessoires étaient nombreux : « des peignes, des pinces à épiler [ou encore] de petites piquettes pour nettoyer les dents et les ongles ». Dans le monde rural, on se contentait le plus souvent de peignes et de linge de toilette. Hommes et femmes considéraient « la beauté et la santé de la chevelure [comme] absolument essentielles, […] surtout pour séduire ». Les cheveux étaient ainsi lavés une fois par semaine. « Pour se savonner, les paysans n’achetaient pas de pains de savon, contrairement aux nobles, mais cueillaient des plantes saponaires au bord des rivières », ajoute la chercheuse.

… SAUF EN VILLE !