« Iceberg, droit devant ! » : il y a 110 ans, le Titanic faisait naufrage

En-dessous, dans la chaufferie et dans la salle du courrier, à l’avant du bateau, l’équipage est préoccupé par une irruption d’eau dans les cinq premiers compartiments. Le sort du Titanic est limpide. Les cloisons « étanches » n’y feront rien. Celles-ci ne s’élèvent pas plus haut que le Pont E (elles se trouvent au-dessus de la surface sur un navire en bon état mais elles deviennent inutiles si la proue du bateau commence à piquer et que l’océan vient lécher leur rebord supérieur).

Le poids de l’eau inondant les cinq premiers compartiments exerce une traction assez importante pour que celle-ci puisse se déverser dans le sixième et ainsi tirer le navire un peu plus près du fond et causer un débordement dans le septième… Immanquablement, chaque compartiment se remplit et inonde le suivant. Selon les estimations de l’équipage, le Titanic n’a plus que deux heures devant lui environ.