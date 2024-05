Des soldats ont testé des armures de l’Âge du Bronze

PROTOCOLE DE SIMULATION DE COMBAT

Ils ont ensuite été réveillés avant le point du jour et ont reçu un petit-déjeuner sur-mesure ; à ce moment-là, des échantillons d’urine et de sang ont été prélevés et des capteurs destinés à mesurer leur température corporelle et leurs signes vitaux au cours de l’expérience ont été placés sur leur corps.

Tous les volontaires ont été équipés : d’une réplique assez fidèle à la véritable armure de Dendra, faite d’un alliage de cuivre et pesant un peu plus de 27 kilogrammes ; d’une imitation du célèbre casque fabriqué à partir de défenses de sanglier ; et de reproductions de lances et d’épées de l’Âge du Bronze. Ils se sont entraînés avec cet équipement pendant les onze heures de simulation de combat qui ont suivi. Celle-ci comprenait des exercices par intervalles à haute intensité, consistant par exemple à sprinter et à donner des coups, avec de brèves pauses chronométrées pour se reposer ou se nourrir.