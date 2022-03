La guerre en Ukraine pourrait plonger le monde dans une pénurie alimentaire

« Nous ne perdons pas seulement six millions de tonnes de céréales » de la récolte de l'année dernière en Ukraine, déclare David Laborde, analyste principal à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington, D.C., « mais potentiellement 60 millions de tonnes. Perdre la prochaine récolte sera un manque critique que personne ne pourra rattraper. »

Et ce n'est même pas le plus gros problème potentiel, dit-il. L'Ukraine, la Russie et la Biélorussie exportent également de grandes quantités d'engrais azotés et potasses dans le monde entier.

« La plus grande menace à laquelle le système alimentaire est confronté est la perturbation du commerce des engrais », déclare Laborde. « Le blé aura un impact sur quelques pays. La question des engrais peut avoir un impact sur chaque agriculteur dans le monde, et provoquer des baisses de production de tous les aliments, pas seulement du blé. »

Le marché des engrais était déjà dans la tourmente avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les exportations d'engrais potasses biélorusses étaient sous le coup de sanctions après que le gouvernement de ce pays a forcé un vol Ryanair à atterrir l'année dernière pour arrêter un dissident se trouvant à bord. La crise lié au COVID-19 a perturbé le transport maritime mondial et les chaînes d'approvisionnement. L'année dernière, l'ouragan Ida a mis hors service deux grandes usines d'engrais le long de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis, qui ont eu du mal à retrouver leur capacité de production, tandis qu'un incendie a détruit une usine en Caroline du Nord. De nombreux fabricants européens ont réduit leur production d'engrais azotés après la flambée du prix du gaz naturel l'année dernière. Les pays d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique sont fortement tributaires des engrais importés de la région de la mer Noire.

Pour aggraver la situation, les stocks mondiaux de blé, de maïs et de soja sont à leur niveau le plus bas depuis plus de dix ans, indique M. Laborde, tandis que les interdictions d'exportation qui ont fortement perturbé le marché en 2008 commencent à refaire surface. L'automne dernier déjà, la Russie a interdit les exportations d'engrais ; la Chine, autre grand exportateur, en a fait autant. En 2021, la Chine s'est lancée dans une grande campagne d'achat de céréales et de soja pour reconstituer ses propres stocks, ainsi que son industrie porcine, qui a perdu environ 100 millions de porcs à cause d'une épidémie de grippe porcine africaine. Au début de l'année, la Chine a annoncé qu'elle prévoyait la pire récolte de blé de son histoire, et des experts indépendants ont confirmé son mauvais état. Selon Arnaud Petit, directeur exécutif du Conseil international des céréales, qui surveille le commerce des céréales dans le monde, la Chine devrait également importer davantage de céréales cette année, simplement pour répondre à la demande.

« Le marché des céréales est plus tendu qu'en 2008 ou 2013 », affirme M. Petit. En raison de la forte demande des populations croissantes et de l'évolution des régimes alimentaires, « nous ne prévoyons pas de reconstitution des stocks au cours des cinq prochaines années. Donc tout choc climatique ou conflit aura un impact. »

Tout cela rend d'autant plus importants les rendements agricoles dans le reste du monde.

« Ce que nous ne pouvons pas nous permettre maintenant, c'est une grande sécheresse au Kazakhstan, en Europe ou en Argentine », déclare Laborde. « Les marchés vont exploser. Je ne veux pas dresser un tableau trop sombre. Si la planète se montre généreuse avec nous cette année, nous devrions nous en sortir. Mais un mauvais choc dès maintenant pourrait nous amener au bord d'une crise alimentaire majeure. »

LE MONDE EN ALERTE

Jerry Hatfield a passé les 30 dernières années à étudier ces événements en tant que directeur du Laboratoire national pour l'agriculture et l'environnement de l'USDA à Ames, dans l'Iowa. Le climatologue agricole le plus éminent des États-Unis, aujourd'hui à la retraite, voit des signaux d'alarme dans plusieurs régions du monde.

« Si nous subissons un choc climatique dans l'un des greniers du monde cette année, ce sera catastrophique », déclare M. Hatfield.

L'un de ces greniers se trouve dans l'arrière-cour de M. Hatfield. « Dans tout le Midwest, nous nous apprêtons à vivre une période de sécheresse comme nous en avons connu dans les années 1950, peut-être même dans les années 1930 », dit Hatfield. « Je ne parle pas encore de Dust Bowl. Mais ce n'est pas hors de question. »

« Je pense que nous allons subir de véritables chocs de production à l'échelle mondiale », prévient-il. « Nous avons des turbulences politiques, des turbulences climatiques, des problèmes de chaîne d'approvisionnement en engrais et en carburant. Qu'est-ce qui pourrait encore mal tourner ? »

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE

Vladimir Bubnov dirige une ancienne exploitation agricole près de Lviv, et après avoir sauvé des membres de sa famille de la zone de guerre, il se prépare à semer. Il est en meilleure position que Jonathan Clibborn ; Bubnov envoie des emails dans lesquels il indique qu'ils ont suffisamment de matériel pour semer ce printemps, et tant que la guerre ne les atteint pas, il estime qu'ils devraient pouvoir récolter leurs cultures. Mais il est moins optimiste pour les agriculteurs situés plus à l'est.

« Les terres qui font l'objet d'activités de guerre - à mon avis, aucune d'entre elles ne sera cultivée », écrit Bubnov. « Et avec la situation météorologique actuelle (sachant que la plupart de la zone est située au sud et au sud-est), il sera très bientôt trop tard pour planter de toute façon. Tout cela va diminuer la capacité totale d'exportation potentielle de céréales et même si nous, en tant que pays, produisons un peu moins que d'habitude, comment seront-elles expédiées ? Les infrastructures portuaires sont en train d'être détruites et la capacité des chemins de fer n'est de toute façon pas suffisante pour de grandes quantités de céréales. »

Pourtant, Bubnov, un fier Ukrainien qui a grandi près de Kyiv, fait tout ce qu'il peut pour produire de la nourriture pour son pays, tout comme Clibborn le fait pour sa patrie d'adoption.

Clibborn s'est entretenu avec des habitants de l'est du pays. « Les Russes font sauter les silos à grains », lui disent-ils. « Ils frappent les entrepôts frigorifiques. On rapporte même qu'ils détruisent des équipements agricoles. Il ont une approche très ciblée. »

La situation ressemble étrangement à celle de l'Holodomor, la famine artificielle orchestrée par Josef Staline au début des années 1930 pour écraser la résistance ukrainienne à la collectivisation agricole. Staline avait alors ordonné à l'armée soviétique de dépouiller les paysans ukrainiens de toutes leurs réserves de nourriture, même de leurs animaux domestiques. On estime que 3,9 millions de personnes sont mortes de faim.

« Le parallèle est effrayant » soupire Clibborn. « C'est vraiment difficile à comprendre, mais c'est ce qu'il est en train de se passer. » Il a envoyé sa femme et ses enfants chez sa famille en Irlande, mais il s'inquiète pour les parents de sa femme dans les villages de l'est de l'Ukraine.

« Je crois en l'Ukraine » explique Clibborn. « C'est déplorable ce que les Russes font ici, mais la défiance et la volonté du peuple sont tout simplement incroyables. Les gens disent que l'armée ukrainienne ne compte que 200 000 hommes enrôlés. Mais en réalité, c'est une armée de 36 millions d'hommes. Tous ceux qui sont encore ici font quelque chose à une certaine échelle pour participer à la défense du pays. Je ne suis pas un soldat. C'est comme ça qu'on aide. Nous plantons la ferme pour pouvoir nourrir le peuple ukrainien, et après ça, le reste du monde. »

Clibborn s'arrête une seconde, puis ajoute : « Vous savez, Poutine a fait plus pour l'Ukraine que n'importe lequel de nos présidents. L'Ukraine occidentale n'a jamais oublié ce que les Russes ont fait à ces gens lors de l'Holodomor. Le côté est aurait pu basculer côté russe. Mais maintenant, il n'y a plus de doute. Le pays est unifié et s'en sortira en nation. »