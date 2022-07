L’autre histoire de l’esclavage : quand les colons européens asservissaient les Amérindiens

En parallèle, certains Amérindiens se révoltent. L’une des insurrections les plus spectaculaires est celle des Indiens Pueblos, au Nouveau Mexique en 1680…

C’est une région qui a été colonisée tardivement au 16e siècle. Les grand-parents pouvaient raconter à leurs petits-enfants à quel point la vie était plus douce avant l’arrivée des Espagnols. On ne sait pas exactement ce qui a causé l’émeute, mais les conditions de travail et la conversion forcée au christianisme faisaient partie des doléances. Tout l’enjeu de cette révolte fut d’unir des groupes de gens totalement dispersés qui n’avaient pas les mêmes chefs.

Les Indiens Pueblos, le nom donné aux différents autochtones au Nouveau-Mexique, étaient bien plus nombreux que les colons. Il leur fallait s’organiser. Une tribu vivant au nord a envoyé des émissaires dans toute la région pour annoncer la date de la révolte. Il faut imaginer ces Amérindiens, courant l’équivalent de plusieurs marathons dans la chaleur torride pour passer le message à chaque chef de tribu. Ils leur donnaient une corde avec autant de nœuds que de jours avant l’émeute, en plus d’informations verbales. Durant l’insurrection, les trois quart des colons périrent. Le reste a fui vers le sud. Pendant douze ans, les Pueblos ont pu éviter l’esclavage. Puis les Espagnols sont revenus. Ils ont certes été plus prudents, mais ont fini par rétablir l’esclavage progressivement... D'autres autochtones ont tenté d'éviter l'asservissement en ayant recours au système judiciaire, notamment ceux envoyés en Espagne au 16e siècle. D'autres peuples ont résisté en s'éloignant des colonies espagnoles.

Peut-on donner une date de fin à l’esclavage des Amérindiens ?

Non. Depuis 1542, en théorie, l’esclavage n’existe plus dans une bonne partie de l’Amérique. Pourtant, ce n’est pas le cas : il prend simplement d’autres formes. Au 19e siècle, de nombreux Amérindiens recevaient de l’argent de la part de propriétaires terriens et ne pouvaient quitter les ranchs qu’à condition d’avoir remboursé leurs emprunts. Cela n’arrivait jamais et ils se retrouvaient coincés, léguant leurs dettes à leurs enfants. On trouve des exemples de ce système jusqu’au début du 20e siècle, au Mexique et aux États-Unis. Aujourd’hui, le trafic d’êtres humains est toujours une réalité, même s’il ne se limite pas, bien sûr, aux Amérindiens. Comme l’histoire le montre, il ne suffit pas d’interdire l’esclavage pour qu’il ne cesse...