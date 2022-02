Le Diamant, l'épave de la zone interdite

L'histoire a peu de traits communs avec les fables. Et pourtant elle peut parfois y ressembler : un navire de commerce portugais du 16e siècle, transportant une fortune en or et en ivoire et se dirigeant vers un célèbre port d'épices sur la côte indienne, fut emporté par une violente tempête alors qu'il tentait de contourner la pointe sud de l'Afrique. Quelques jours plus tard, le navire, brisé, s'échoua sur une côte mystérieuse et brumeuse parsemée de plus de cent millions de carats de diamants, une dérision cruelle des rêves de richesse des marins. Aucun des naufragés ne rentrera jamais chez lui.

Cette histoire improbable aurait été perdue à jamais sans l'étonnante découverte, en avril 2008, d'une épave dans les sables de la plage du Sperrgebiet, la concession diamantifère de De Beers, fabuleusement riche et réputée hors limites, située près de l'embouchure du fleuve Orange, sur la côte sud de la Namibie. Un géologue qui travaillait dans la zone minière U-60 est tombé sur ce qu'il a d'abord pris pour une demi-sphère de roche parfaitement ronde. Curieux, il la ramasse et réalise immédiatement qu'il s'agit d'un lingot de cuivre. Une étrange marque en forme de trident sur sa surface altérée s'est avérée être le poinçon d'Anton Fugger, l'un des plus riches financiers de l'Europe de la Renaissance. Le lingot était sembable à ceux troqués contre des épices aux Indes dans la première moitié du 16e siècle.

Les archéologues trouveront plus tard 22 tonnes de ces lingots sous le sable, ainsi que des canons et des épées, de l'ivoire et des astrolabes, des mousquets et des cottes de mailles - des milliers d'objets en tout. Et de l'or, bien sûr, des montagnes d'or : plus de 2 000 belles et lourdes pièces de monnaie - principalement espagnoles, à l'effigie de Ferdinand II d'Aragon dit le Catholique et son épouse Isabelle Ire, mais aussi quelques pièces vénitiennes, mauresques, françaises, ainsi que des pièces portugaises portant les armoiries du roi Jean III.