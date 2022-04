Le mystère de l'homme de Gebelein, momie excavée dans le désert égyptien

On appelle « momies prédynastiques de Gebelein » les six corps humains naturellement momifiés découverts et exhumés à la fin du 19e siècle par Wallis Budge, responsable du département égyptien du British Museum. Naturellement momifiés, les corps reposaient dans des tombes creusées dans du sable près de Gebelein, une ville d'Égypte située sur le Nil, au sud de Louxor, dont le nom moderne est Naga el-Gherira.

Le site de Gebelein comprend les vestiges d'un temple dédié à Hathor construit en briques et une stèle royale des IIe et IIIe dynasties.

L'homme de Gebelein aurait été victime d'une violente attaque pendant l'âge de Pierre. Son histoire est des plus fascinantes et nous ramène aux prémices de la momification égyptienne. En scannant son corps momifiés, les scientifiques sont parvenus à reconstituer ses derniers instants. Ils ont découvert qu'il avait reçu un coup de poignard dans le dos qui traversa son omoplate de haut en bas. Il a dû toucher l'un des poumons, sectionnant sans doute au passage l'une des petites artères de la zone, tuant cet homme lentement en un ou deux jours.

L'absence de lésions défensives pousse les scientifiques à penser qu'il a été attaqué par surprise, sans chance de riposte.