Le Tampa retrouvé : l'histoire oubliée des marins noirs de la Première Guerre mondiale

Le Tampa n'était pas un vieux navire, explique William Theisen, historien de la région Atlantique pour les garde-côtes américains. Construit en 1912, il portait à l'origine le nom de Miami avant d'être rebaptisé Tampa en 1916. Lorsqu'il ne se trouvait pas dans son port d'attache en Floride, ce patrouilleur assurait diverses missions : surveillance des icebergs, opérations de recherche et de sauvetage ou encore encadrement de régates.

Pendant la Première Guerre mondiale, ce navire de 58 mètres rejoignit la flotte d'escorte chargée d'accompagner les convois entre Gibraltar et le Royaume-Uni. Selon William Theisen, ces eaux étaient infestées de sous-marins allemands. Pourtant, après dix-huit convois menés à bien, le Tampa s'était bâti une solide réputation dans ces traversées périlleuses.

Jusqu'au jour où tout bascula.

Le 17 septembre 1918, le Tampa appareilla pour ce qui allait devenir son ultime mission d'escorte. Nora Chidlow, archiviste des garde-côtes américains, souligne que ce mois de septembre fut l'un des plus pluvieux jamais enregistrés. Neuf jours plus tard, aux environs de midi, alors que le navire remontait le canal de Bristol en direction de Milford Haven, au pays de Galles, ses réserves de charbon commençaient à s'épuiser. Son commandant, le capitaine Satterlee, demanda l'autorisation de quitter le convoi afin de se ravitailler. Une première requête fut refusée en raison de la présence d'ennemis dans la zone, mais une seconde demande, formulée vers 16 heures, fut acceptée.

Peu après le coucher du soleil, le Tampa poursuivait ainsi sa route seul, sa silhouette se détachant sur le ciel du soir. Par mesure de sécurité, toutes les lumières du bord avaient été éteintes. Le mauvais temps dissimulait probablement la lune. Mais vers 20 h 15, un sous-marin allemand le repéra.

L'UB-91 lança une torpille qui coupa le Tampa en deux. L'explosion projeta dans les airs un immense nuage de poussière de charbon. En moins de trois minutes, le navire et les 131 hommes qui se trouvaient à bord sombrèrent dans une épaisse brume noire. Dix minutes plus tard, le sous-marin refit surface pour rechercher d'éventuels débris, sans rien trouver.

Quelques semaines plus tard, deux corps furent rejetés par la mer près de Pembroke, au pays de Galles. L'un fut identifié comme celui du matelot James Fleury ; l'autre ne le fut jamais. Tous deux furent inhumés dans le cimetière de l'église de Lamphey, dans le Pembrokeshire. Les dépouilles des 129 autres victimes ne furent jamais retrouvées, parmi lesquelles celle de Wilkes.

« C'est une blessure restée ouverte depuis sa disparition », confie William Theisen. « Tout s'est produit très brutalement, et la perte d'un patrouilleur avec l'ensemble de son équipage est forcément associée à un profond traumatisme. »

Avec seulement quelques photographies de son « Oncle Frank », les recherches de Changamire-Woodland sur ce membre de l'équipage du Tampa se sont révélées particulièrement difficiles.

Au cours des vingt dernières années, cet enseignant de Baltimore est néanmoins parvenu à reconstituer peu à peu le parcours de Wilkes. Tout a commencé grâce aux récits transmis au sein de sa famille, notamment par sa grand-mère. Celle-ci lui racontait de brèves anecdotes qui ont éveillé sa curiosité et déclenché ses recherches. Parfois, lorsqu'ils traversaient la ville en voiture, elle partageait avec lui quelques souvenirs supplémentaires à son sujet.