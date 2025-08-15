Le trésor enterré qui aurait pu changer le destin de Rome

Un soir d'avril 2016, Jürgen Eigenbrod, un ancien parachutiste de 72 ans, traquait le sanglier dans les collines autour de la ville de Bad Ems, en Rhénanie-Palatinat, quand il remarqua un motif inhabituel dans un champ : deux bandes parallèles jaunâtres traversant l’étendue verte. Peu de gens y auraient prêté attention. Elles étaient trop larges pour être des traces de camion ou de char. Les théoriciens du complot leur auraient volontiers attribué une origine extraterrestre. Mais lui avait sa petite idée.

K Jürgen Eigenbrod avait servi dans les casques bleus en Somalie et comme attaché de défense à Tel Aviv, mais, depuis qu’il avait pris sa retraite de l’armée allemande en 2003, il s’était découvert une passion pour l’archéologie et l’histoire de la région de Bad Ems et avait même dirigé bénévolement des petits chantiers de fouilles dans la vallée de la Lahn.

Bien qu’amateur, il reconnut dans les marques qui traversaient les cultures le signe irréfutable d’une structure d’origine humaine, ayant à l’esprit un principe clé de l’archéologie : il n’y a pas de lignes droites dans la nature. Quelque chose dans le sol avait modifié sa densité, ce qui provoquait une différence dans le rythme de maturation de la végétation en surface. Mais quoi ?

Pour y voir plus clair, il demanda à son ami Hans-Joachim du Roi, capitaine de frégate à la retraite et passionné d’histoire comme lui, de faire des photos aériennes du champ avec son drone. Les clichés révélèrent que les lignes formaient un angle droit au coin arrondi, comme celui d’une carte à jouer. Jürgen Eigenbrod avait déjà vu des descriptions d’une telle configuration auparavant. Cela ne pouvait être qu’une seule chose : les traces caractéristiques des doubles fossés défensifs que les troupes romaines creusaient en général autour de leurs camps militaires aux confins de leur empire.

Mais le travail de l’archéologue amateur ne faisait que commencer. « Il lui fallait convaincre les archéologues de Rhénanie Palatinat, à Coblence, d’entre prendre des fouilles et, par chance, il a su se montrer suffisamment casse-pied », se souvient Hans Joachim du Roi. Harcelé, le département d’archéologie de l’État a finalement accepté de mener une étude géomagnétique de la zone alentour sur le plateau d’ Ehrlich. En mesurant les variations infimes du champ magnétique terrestre, cette étude a révélé plusieurs autres tronçons du double fossé, confirmant qu’il marquait le périmètre d’un camp romain de 8 hectares, avec des fortifications en terre et en bois.

Les fouilles commencèrent en 2017, menées par l’archéologue Thomas Maurer sous la direction de Peter Henrich, du Musée régional rhénan de Trèves, et de Markus Scholz, de l’université Goethe de Francfort. Ils ont d’abord pensé que le site datait de l’époque d’ Auguste (27 av. J.-C. - 14 apr. J.-C.) et qu’il s’agissait peut-être de l’un des innombrables camps de marche provisoires érigés par les troupes romaines au cours de leurs déplacements. De telles bases ont été trouvées dans toute l’Europe, souvent grâce à des traces dans les cultures, mais Frederic Auth, un doctorant supervisé par Markus Scholz, n’y alla pas par quatre chemins : comparées à d’autres découvertes archéologiques, celles-ci n’étaient « pas si spectaculaires ».