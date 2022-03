Le visage de cette femme morte il y a 4 000 ans vient d'être reconstitué

Les archives contenues à l’intérieur des os permettent de prédire correctement un certain nombre de caractéristiques. Quand Oscar Nilsson a entrepris de reconstituer le visage de cette femme de l’Âge de Pierre, il est parti de ce qu’il savait déjà. Elle mesurait environ 1,50 mètre (ce qui à cette époque déjà était petit). Elle avait les dents en avant, ce qui donnait à sa bouche un aspect caractéristique. Son nez était légèrement asymétrique ; de profil il avait un aspect retroussé. Elle avait les yeux bas et la mandibule (la mâchoire inférieure) masculine. Elle était selon lui dotée d’un mélange intéressant de traits masculins et féminins.

Depuis qu’il a commencé à habiller ces visages, l’impression 3D et la génétique ont fait des progrès. Cela lui a permis d’atteindre un niveau de détail inégalé. Grâce à l’ADN prélevé sur les os bien préservés on peut connaître la couleur des cheveux, de la peau et des yeux, trois traits autrefois purement spéculatifs. Désormais, ce sont les plus fiables.

Mais l’ADN de la femme de Lagmansören était illisible. Oscar Nilsson a donc dû analyser des schémas migratoires historiques pour connaître ces traits. Cette dernière a vécu à l’époque où la Scandinavie a vu arriver ses premiers paysans et où ceux-ci se sont mélangés aux groupes de chasseurs-cueilleurs. Résultat, elle avait la peau claire et les cheveux bruns.

Après ce protocole, qui a selon lui été rigoureusement testé, Oscar Nilsson sort du royaume des probabilités génétiques et entame la deuxième phase : l’étape imaginative. À l’inverse du sexe, de la couleur de peau et des dents, une expression faciale ne peut pas être conservée dans un crâne. « Je dois donner vie au visage pour que vous ayez vraiment l’impression qu’il y a quelqu’un qui vous regarde à l’intérieur de ces yeux », indique-t-il.

Mais il se retient d’être trop créatif ; montrer un sentiment trop fort comme la colère est hors de question, affirme-t-il. En revanche, il ne se gêne pas pour tisser des émotions ensemble afin de donner l’impression que le visage est animé, et donc en vie. Une fois achevé, le visage est remoulé dans du silicone ayant la teinte de la peau et Oscar Nilsson commence à y ajouter les détails.

Quand il a fallu s’atteler aux yeux de la femme, il a pensé au garçon enterré à ses côtés. Le squelette du garçon était trop endommagé pour être recomposé, mais il voulait l’inclure. Il a fait comme si le garçon était le fils de la femme de Lagmansören et que celle-ci le regardait s’éloigner en courant. Il s’agissait probablement de chasseurs-cueilleurs qui suivaient les animaux dans leurs migrations. Peut-être faisaient-ils route vers leur campement d’hiver…

« Elle n’est pas en danger, elle se sent à son aise et elle regarde ce garçon, imagine Oscar Nilsson. C’est un sentiment de sécurité, elle est peut-être même un peu trop sûre d’elle-même. Même si elle est petite, vous n’auriez pas intérêt à lui chercher des noises. »