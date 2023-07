Le volcan Tambora, une éruption monstre qui bouleversa la planète entière

Quelles sont les réactions des élites de l’époque ?

Au début du XIXe siècle, en Europe, la plupart des États se bornaient à collecter l’impôt, gérer l’armée et construire des routes. Il n’y avait pas d’État providence. Mais avec la crise, les prix des aliments comme le pain ont bondi. Les États craignent le chaos et la révolte. En Angleterre, par exemple, les politiques se sentent pour la première fois responsables de leur population et créent une sorte de ministère de la Santé. Il est décidé que le gouvernement pourra, en cas de crise alimentaire, créer des emplois pour les habitants afin qu’ils aient de quoi se nourrir. C’est complètement nouveau pour l’époque.

Mais les efforts pour aider les populations viennent surtout d’initiatives privées. À titre d’exemple, la baronne de Krüdener, femme de lettres allemande, vend ses bijoux et ses beaux vêtements pour récolter de l'argent et nourrir les pauvres à sa porte. Ils sont parfois 4000 par jour ! Elle attire les foules partout où elle passe et en profite pour délivrer un message religieux et apocalyptique. Craignant sa popularité et son discours, les autorités suisses (pays où elle vivait alors) finissent par l’expulser… De riches aristocrates organisent la livraison de céréales depuis l’Ukraine actuelle. Ce territoire a été épargné par la poussière volcanique et les récoltes suivent leurs cours sans problème. C’est le premier exemple de l’histoire où une aide internationale s’organise de la sorte.

Ce n’est qu’à partir des années 1970 que l’on comprend l’ampleur des conséquences de cette éruption. Autrefois, elle était simplement pensée comme un événement local. Pourquoi ?

D’abord, parce qu’on développe dans les années 1970 les outils pour étudier les carottes de glace en Arctique. Quel choc pour les volcanologues de découvrir, dans la glace, d’épaisses bandes de sulfates au niveau des années 1816 et 1817 ! Aucune autre éruption n’avait laissé de telles traces.

Ensuite, parce qu’avec la Guerre Froide, des scientifiques ont cherché à comprendre le fonctionnement des énormes nuages créés par les bombes atomiques. Les connaissances développées alors ont permis aux volcanologues de décortiquer le mouvement des aérosols dans l’air. Ils ont ensuite modélisé l’éruption du mont Tambora. Auparavant, ils n’avaient simplement pas les moyens de saisir l’ampleur de l’événement.

Qu’est ce qui vous a mis personnellement sur la piste de cette éruption et ses conséquences ?

Je suis historien, spécialiste du XIXe siècle, et intéressé par le changement climatique. J’ai pris des cours de climatologie à l’université, et le professeur nous expliquait l’effet des éruptions sur le climat. Il a passé beaucoup de temps à parler du mont Tambora. Or, j’ai beau être un spécialiste du XIXe siècle, je n’en avais jamais entendu parler! Il y a un vrai divorce entre l’histoire et les sciences de la terre. Pourtant, on voit ici combien les deux disciplines sont liées. Lors de mon enquête, je me suis rendu en Inde, en Chine, en Arctique... Et je n’ai eu aucune difficulté à trouver des archives qui relataient les évènements climatiques extrêmes des années 1816 , 1817 et 1818.

Certains partisans de la géo-ingénierie voudraient reproduire les effets d’une telle éruption en envoyant d’énormes quantités d’aérosols dans l’air pour atténuer les effets du changement climatique. Qu’en pensez vous ?