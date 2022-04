Les crises se succèdent, l’extrême pauvreté s'installe

QUELLES CONSÉQUENCES DIRECTES SUR LES POPULATIONS ?

Avant même l’apparition de la crise du Covid-19, « quarante-six pays consacraient en moyenne quatre fois plus d’argent au remboursement de leurs dettes qu’au financement de leurs services de santé publique » précise Oxfam France. « Le poids de la dette provoque une asphyxie empêchant de dépenser plus pour l’éducation, la santé ou la protection sociale. »

En février 2022, le prix de l’alimentaire mondial a bondi, en dépassant le pic de la crise de 2011. L’inflation touche toutes les populations du monde, des pays en développement aux pays les plus développés. Les chiffres recensés par Oxfam indiquent que les dépenses alimentaires dans les pays les plus riches représentent 17 % des dépenses et jusqu’à 40 % de ceux des pays les plus pauvres.

Les prêts accordés par le FMI aux pays lors de la crise sanitaire vont de pair avec des « mesures d’austérité » impactant les dépenses publiques. « Quarante-trois des cinquante-cinq États membres de l'Union africaine sont confrontés à des réductions des dépenses publiques d'un montant total de 183 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années ». Selon ces chiffres, le scénario de pauvreté extrême ne fera qu’empirer, entraînant avec lui des millions de personnes affamées et sans économies pour vivre dignement.

Parmi les populations les plus touchées par ces inégalités, les femmes et les enfants. « Tous les facteurs liés à la pandémie (confinement, fermeture de certains secteurs, tensions économiques, etc.) ont aggravé les violences et inégalités basées sur le genre. C’est ce que nous appelons “l’autre pandémie” » indique Oxfam France.

Comparé à 2019, le monde compte 13 millions de femmes en moins sur le marché de l’emploi aujourd’hui, en 2022. Cela s’explique par une surreprésentation des femmes dans certains secteurs durement touchés par les restrictions liées à la crise sanitaire. « Elles ont également vu leurs accès au marché de l’emploi et aux ressources financières drastiquement réduits, ce qui les a cantonnées à la sphère domestique et au domaine des soins non rémunérés ». L’économie et la valeur des différents métiers représentés ici sont colossales et pourtant, bien souvent invisibles et peu reconnus par la société.

« Elles ont aussi été forcées à accepter des emplois précaires et peu rémunérés, souvent dans le secteur informel. À l’échelle mondiale, 740 millions de femmes travaillent dans le secteur informel, et lors du premier mois de la pandémie, leurs revenus ont chuté de 60 %, soit une perte de plus de 396 milliards de dollars (370 milliards d'euros). En plus d’être maintenues en bas de l’échelle économique, les femmes sont davantage exposées aux violences basées sur le genre (violences domestiques, économiques, etc.) et ont été davantage exposées au virus ».

Ces menaces pourraient faire reculer les efforts accomplis pour éloigner la pauvreté depuis un quart de siècle. Afin d’éviter et de limiter les dégâts sur les populations et les pays endettés, Oxfam réclame des mesures, détaillées dans le rapport. Parmi lesquelles, la demande de supprimer la dette des pays en développement qui ont besoin d’aide en urgence. La question de la faisabilité politique et économique se pose. Oxfam rappelle les mots prononcés par le président de la République Emmanuel Macron en avril 2020, concernant une « annulation massive des dettes africaines ».

L’une des porte-parole d’Oxfam précise que « depuis plusieurs décennies maintenant, la question de l’annulation de ces dettes se pose régulièrement. » D’ailleurs, en 1996, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale avaient lancé à ce sujet l’initiative « Pays pauvres très endettés » (PPTE).

« En 2005, le G8 de Gleneagles efface la dette de 18 PPTE et établit pour 20 autres un effacement de leurs créances. […] Non seulement trop peu de pays ont pu bénéficier de l’initiative du G8, mais l’enjeu de la lutte contre la corruption fut totalement absent des discussions, pourtant fondamental pour les sociétés civiles du Sud, face aux détournements massif d’argent orchestrés par certaines élites économique et politique en place » déplore Oxfam.