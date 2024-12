Alice Kober, l’archéologue oubliée derrière le déchiffrement du Linéaire B

Alice Kober mit également en place le début d’un modèle phonétique provisoire, sous la forme d’un diagramme. « Ce diagramme a été d'une importance fondamentale tout au long de l'histoire du déchiffrement », affirme Thomas Palaima. Alors qu'elle était si bien lancée, Alice Kober mourut prématurément, probablement d'un cancer.

Le déchiffrement du mystérieux script fut finalement attribué à Michael Ventris qui, à trente ans, publia une vingtaine de ses notes dans la presse. Contemporain d’Alice Kober, Michael Ventris était intrigué par le script indéchiffrable depuis longtemps déjà. Il mena d’abord des études d’architecture, mais à peine avait-il entamé sa carrière qu’il bifurqua et consacra dorénavant tout son temps à déchiffrer le script. La découverte de Ventris fut quelque peu étonnante pour ses collègues : il n'était allé ni à Cambridge ni à Oxford, et était concurrencé par de nombreux universitaires bien plus âgés et bien plus expérimentés.

En 1952, lorsqu’il publia ses travaux, sa découverte fut remise en question par de nombreux érudits. « Certains d’entre eux avaient des ressentiments personnels et répréhensibles, clamant qu’un homme n’ayant pas étudié dans une grande université ne pouvait que se tromper », raconte Thomas Palaima.

Ventris perdit la vie dans un accident de voiture quelques années plus tard, en 1956. Les circonstances étranges de sa mort laissèrent place à de nombreuses questions sans réponses, mais le déchiffrement du linéaire B lui sera tout de même attribué post-mortem dans un livre publié en 1958. Son auteur, John Chadwick, rassembla toutes les notes de Ventris et lui en attribua tout le mérite, en omettant de mentionner le rôle d’Alice Kober dans le déchiffrement ainsi que son influence sur les travaux de Ventris.

Des indices le trahissaient cependant. « La méthode purement mathématique et procédurale correspond à la méthode de travail de Kober, mais on ne peut pas en dire autant de celle de Ventris », explique Palaima. À travers les mots de Chadwick, « Ventris était perçu comme quelqu’un de très analytique, un génie statistique justifié par son intérêt pour le script depuis son plus jeune âge », raconte Thomas Palaima.

LA NOTE OUBLIÉE

Sa deuxième erreur a été d’omettre la dernière note écrite par Michael Ventris, dans laquelle il réattribuait toutes les découvertes d'Alice Kober à leur autrice. « Personne n’était au courant de l’existence de cette note pendant des années, y compris John Chadwick », explique Thomas Palaima. Selon lui, « Ventris avait mentionné dans cette note que les travaux publiés n’étaient pas les siens, et qu’il aurait simplement récapitulé ceux d’Alice Kober ».

À la page 72, Ventris écrivait : « le premier programme systématique d’analyse et de recherche des documents linéaires B, s'arrêtant délibérément aux tentatives de substituer des sons et des mots réels aux symboles, a été entrepris par Alice Kober de Brooklyn, dans une série d'articles fondamentaux publiés entre 1943 et sa mort prématurée en 1950 ».

Il ajoutait : « sa principale contribution a été de montrer que les tablettes contenaient, comme on pouvait raisonnablement s'y attendre, une langue avec des inflexions grammaticales. […] Vous pouvez voir que Kober a reconnu qu'un signe était une terminaison fréquente dans les descriptions des femmes et que l'autre côté était une représentation fréquente des hommes ».

Thomas Palaima juge que « John Chadwick n’a pas nécessairement cherché à discriminer Alice Kober, mais qu’il a plutôt mis à l’honneur les travaux de Michael Ventris, qu’il a connu ». Il admet néanmoins qu’« un sexisme ambiant planait dans le domaine de l’archéologie à l’époque et que certainement, le genre d’Alice Kober a dû contrevenir à ses tentatives de déchiffrement, et ce, à bien des égards ».

Il nuance cependant : « Alice Kober entretenait de bonnes relations avec ses collègues et amis hommes », notamment avec Emmett Bennett, l’un des meilleurs spécialistes des textes minoens, avec qui elle échangeait conseils et renseignements. Globalement, « les spécialistes estimaient énormément son travail et ne manquaient jamais de la prendre au sérieux et de répondre à ses lettres, aussi promptement que possible », affirme Thomas Palaima.