Les Shakers, la secte qui a eu une influence démesurée sur la société américaine

Leur apparence très conventionnelle (les femmes portent des robes couvrant le corps du cou aux chevilles et les hommes des costumes trois pièces) dissimule pourtant des intentions progressistes d’un point de vue social. Les communautés de « frères » et de « sœurs » sont séparées en « familles », chacune dirigées par un homme et une femme. Tous les membres ont un statut équivalent et les convertis noirs sont traités de la même manière que les blancs. Bien que les familles biologiques soient acceptées, les hommes et les femmes vivent séparément et font vœu de chasteté.

De nombreux musées shakers mettent actuellement en avant l’inclination du groupe pour l’égalité et la durabilité. Mais pour Jerry Grant, directeur de la recherche et des collections pour le Musée Shaker de Chatham, dans l’État de New York, il y a un autre thème qui rend cette communauté plus actuelle que jamais. « Il est difficile de s’effacer devant l’intérêt de tous. Il est évident que nous manquons cruellement de cela de nos jours », se lamente-t-il.

À LA RECHERCHE DU PARADIS SUR LES HAUTEURS DE MOUNT LEBANON

À New Lebanon, sur un ruban de vallée serpentant entre les montagnes Taconic, le groupe créé Mount Lebanon, première communauté shaker officielle, siège de l’autorité religieuse et lieu sacré. Celle-ci prospérera jusqu’au début du 20e siècle.

Les derniers Shakers ont quitté le village en 1947, mais une certaine « vivacité » y demeure. « Nous avons créé un environnement propice au spirituel qui demeure intact aujourd’hui encore », indique Frère Arnold Hadd, un des deux derniers pratiquants vivant à Sabbathday Lake, ultime village shaker du pays situé près de New Gloucester, dans le New Hampshire.

Mount Lebanon, classé Site historique national, est en grande partie occupé par la Darrow School qui incorpore de nombreux thèmes shakers dans son programme, et notamment des ateliers pratiques sérieux. « La communauté, voilà le thème principal ici. C’est ce dont les jeunes parlent après avoir obtenu leur diplôme », affirme Andy Vadnais, le directeur de l’école.

Le campus s’étire sur près de 150 hectares de prés verdoyants avec vue sur les montagnes. Les visiteurs peuvent explorer la plupart de ses dix-sept structures shakers datant de la fin du 18e siècle. La voûte en berceau de la bibliothèque, construite en 1785, est un des exemples les plus éminents de l’architecture vernaculaire de l’État de New York. C’était autrefois un temple et on y trouve trois portes d’entrée : une de chaque côté pour les frères et les sœurs et une au centre pour « le monde ».