L’incroyable destin des alpinistes de Staline

Qu'est ce qui vous a poussé à partir sur les traces de ces alpinistes de Staline ?

Je suis passionné d’alpinisme. Au sein de cette discipline, il y a une technique d’assurage très simple et astucieuse qui se nomme « Abalakov ». À l’adolescence, je n’avais pas vraiment tilté. Plus tard, après de nombreuses années à vivre dans des pays post-soviétiques, j’ai eu envie de comprendre. J’ai fouillé dans les archives du NKVD, j’ai écumé les bibliothèques et les bouquinistes. J’ai découvert l’histoire des deux frères Abalakov, pionniers de l’alpinisme en URSS. Chacun a traversé le 20e siècle avec une personnalité bien distincte. Ils étaient toujours un peu en concurrence. Vitali est l’ingénieur austère. Evgueni l’artiste bohème et charismatique, beaucoup plus fort en alpinisme. C’est ce destin romanesque qui m’a poussé à raconter leur histoire.

Comment se mettent-ils à grimper alors qu’il n’y a pas de montagne dans leur région d’origine, la Sibérie, et que l’alpinisme n’est alors que balbutiant ?

Les frères Abalakov viennent de Krasnoïarsk. À côté de chez eux, il y a une multitude de blocs de rochers, comme dans la forêt de Fontainebleau, au sud-est de Paris. Les jeunes Russes viennent y camper des semaines entières sous les voies qu’ils répètent du bout des doigts. C’est ainsi que les deux frères ont découvert l’escalade. Quand ils partent faire leurs études à Moscou au milieu des années 1920, l’alpinisme commence tout juste. C’est grâce au retour des bolcheviks exilés en Suisse, qui ont découvert la discipline dans les Alpes, et qui décide de l’importer en URSS. Désormais, ces derniers occupent des postes hauts placés et enrobent ce sport autrefois qualifié de « bourgeois » d’une justification idéologique. L’alpinisme doit se pratiquer au nom de la science, et il est impérativement collectif. Les hauts fonctionnaires créent une section dédiée à la discipline au sein de la « Société du tourisme prolétarien ». Là-bas, les frères Abalakov apprennent vite, instruits par quelques camarades qui n’en savent guère plus qu’eux. La Société ne repose que sur l’enthousiasme (le « pessimisme » est une tare petite-bourgeoise) de ses membres, quelques appuis bolcheviques, de longs piolets, des crampons sans pointes avant et des techniques précaires. Je pense que ces deux frères aimaient la montagne. Ils auraient pu pratiquer cela comme un sport. Mais ils ont grandi en URSS : il fallait que l’alpinisme coche des cases idéologiques.

En 1933, ils gravissent le « pic Staline », point culminant de l’Union soviétique à 7 495 m d'altitude dans le massif du Pamir. C’est un exploit retentissant mais fait avec peu de moyens.

C’est en effet une mission irraisonnable pour l’époque. Les frères Abalakov sont les meilleurs du pays, mais ils restent beaucoup moins bons que les Allemands ou les Britanniques par exemple. Et il n’y a pas assez d’alpinistes pour constituer une équipe. On complète alors avec des boxeurs, un mécanicien, un ouvrier automobile...La profession reste tout de même une mention indispensable de ces présentations très soviétiques et hautement prolétaires. Evgueni Abalakov arrive finalement au sommet de cette plus haute montagne d’URSS. Il déchaîne alors l’enthousiasme de toutes les républiques et l’URSS fit de lui un modèle, «l’alpiniste numéro 1». Il incarnait ce nouvel homme soviétique, inoxydable et victorieux; modeste aussi, au moins en apparence. Staline était au pouvoir, alors on baptisa le pic de son nom.