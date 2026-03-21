La véritable histoire des frères Dalton, hors-la-loi passés à la postérité

QUI ÉTAIENT LES DALTON ?

Les frères Dalton étaient issus d’une famille nombreuse de quinze enfants, dix fils et cinq filles, installée dans une ferme près de Coffeyville, dans le Kansas. Leur père, James Lewis Dalton, ancien combattant de la guerre américano-mexicaine d’ascendance irlandaise, s’était établi dans le Kansas pour mener une vie agricole modeste. Leur mère, Adeline Younger, appartenait quant à elle à l’une des lignées les plus redoutées du Far West : elle était la tante de Cole, Bob et Jim Younger, eux aussi hors-la-loi, et parmi ses autres proches figuraient Frank et Jesse James.

C’est dans ce paradoxe que les Frères Dalton grandirent : ils étaient à la fois enracinés dans un quotidien rural modeste, et entourés de desperados qui leur étaient familiers. Pour autant, ils n’étaient pas prédestinés au crime. Plusieurs d’entre eux, suivant l’exemple de leur frère aîné Frank, devinrent deputy marshals, des agents fédéraux chargés de traquer trafiquants, voleurs et hors-la-loi dans un territoire encore instable​​​​. Frank était décrit comme « l’un des officiers les plus courageux et les plus efficaces de sa brigade », explique Kathy Alexander, autrice de Legends of America. C’est lui qui recruta et forma ses frères Bob et Grat Dalton. À seulement vingt-huit ans, Frank reçut une balle en pleine poitrine lors de l’arrestation de Dave Smith, son beau-frère, accusé de vol de chevaux et de trafic d’alcool clandestin. Il ne mourut pas sur le coup. Alors que son coéquipier était parti chercher du renfort, un autre meurtrier recherché, Will Towerly, s’approcha et l’acheva de deux balles dans la tête.

La mort de Frank, que sa fratrie vécut comme une véritable injustice, brisa l’équilibre familial et fit basculer Bob, Grat et Emmett dans le banditisme. D’abord des petits larcins, des attaques ratées, puis des braquages de trains de nuit et de banques.

BOB, GRAT ET BILL DALTON

Robert « Bob » Dalton était un homme de loi, comme son grand frère. Il était même le chef de la police de la nation Osage. Outre le meurtre de Frank, plusieurs événements précipitèrent la fin de sa carrière de deputy marshal : « il tua accidentellement le fils d’un fugitif recherché, et des rumeurs l’accusaient, lui et son frère Emmett, de vendre de l’alcool aux populations autochtones » indique Kathy Alexander.

Grat Dalton était aussi un deputy marshal – le poste de Frank lui fut confié après sa mort - et avait participé à de nombreuses arrestations d’hommes dont la tête était mise à prix. Mais il abusait de son autorité, était bagarreur et souvent enivré, ce qui conduisit à son renvoi.

En 1891, Grat, Emmet et Bob braquèrent un train en Californie, avant de se faire surnommer « le Dalton Gang ». Leur frère Bill, qui était membre du parlement de Californie, les rejoignit peu après.