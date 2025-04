Les mystères de la Kahina, reine berbère aux mille visages

Face aux hautes montagnes des Aurès, une guerrière surnommée la Kahina par les Arabes et Dihya par les Berbères, se dresse fièrement sur sa monture. Le menton haut, ses longs cheveux noirs flottent au vent, elle observe ses troupes d'un regard circulaire. Soudain, elle dessine des plans de la pointe de sa lance sur le sol poussiéreux, préparant ses guerriers à affronter l’ennemi qui approche.

Comme le veut la tradition berbère, une troupe de poètes entourant la formation militaire déclame des vers enflammés destinés à encourager les guerriers. Des cris de guerre s’élèvent, les tambours résonnent et le cérémonial s’achève. Le grondement des sabots des chevaux de l’armée arabo-musulmane annonce l'imminence de la bataille. Les forces armées de la Kahina, vaillantes et disciplinées, s’avancent en formation serrée vers l'ennemi. Au cœur de la mêlée, la cheffe de guerre mène ses hommes, son arme fendant l’air pour abattre l'ennemi.

Depuis les transcriptions historiques les plus anciennes jusqu’aux adaptations les plus récentes, des romans ou des bandes dessinées, un certain nombre de textes ont narré les combats épiques de la Kahina. D’abord transmis oralement, ces récits ont été consignés par écrit dès le début du 9e siècle. Bien que son existence soit reconnue, les détails de sa vie peuvent paraître fantaisistes ou inventés, en raison des diverses transcriptions qui existent.

Au 7e siècle, à la mort de son père Thabet, la Kahina devient cheffe­­­ de guerre et reine des Aurès à seulement dix-sept ans. On lui prête des qualités militaires exceptionnelles et des pouvoirs spirituels, faisant d’elle une guerrière déterminée et une stratège hors pair. Elle devient une figure centrale de la résistance berbère face à la conquête arabo-musulmane qui s’intensifie après la mort de Mahomet, en 632. Cet événement majeur ouvre la période des califats et l’expansion de la religion musulmane.

Sous le règne du calife Abd al-Malik, (685-705), qui cherche à établir l’autorité des Omeyyades en Afrique du Nord, les tribus berbères occupant alors un vaste territoire s'étendant de l’Ouest de la vallée du Nil aux îles Canaries, s’opposent farouchement à l’envahisseur. En 698, Hassan ibn al-Nu’man, nouveau gouverneur omeyyade, reprend Carthage, marquant un tournant dans la conquête islamique du Maghreb. La perte de ce principal bastion de l’opposition byzantine en Afrique signe la fin de la présence grecque dans la région et isole la Kahina. Mais la souveraine berbère refuse de laisser l’ennemi s’imposer sur ses terres.

OFFENSIVES ARABO-MUSULMANES