Qui a fabriqué ces étranges poupées et les a laissées au sommet d’une pyramide ?

QUI ÉTAIENT LES ANCIENS MARIONETTISTES ?

San Isidro pourrait avoir auparavant été une ville importante. « À cause de sa taille et de son contrôle sur la seule route naturelle qui reliait la côte et les terres intérieures, nous pensons qu’il s’agissait d’un centre qui contrôlait le commerce », explique Jan Szymański.

L’archéologue a pour objectif d’en apprendre plus sur le peuple qui utilisait ces figurines et sur leur connexion avec les Mayas et d’autres populations qui les entouraient. Un indice, un objet découvert enterré près des figurines, est un pendentif en jade à la forme d’un dieu aviaire typique du Costa Rica de l’époque. La pierre a probablement été minée au Guatemala et pourrait avoir été sculptée au Costa Rica avant son retour à San Isidro, suppose Jan Szymański. Tandis que les apparences variées des grandes et petites figurines de San Isidro pourraient indiquer les différents groupes ethniques qui vivaient ensemble, dit Bárbara Arroyo.