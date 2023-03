Mort aux vieux : ces sociétés antiques qui tuaient leurs aînés

Une question demeure, et non des moindres. Tout ceci est-il vraiment arrivé ? « Impossible de le savoir » répond, catégorique, Nadine Bernard, maîtresse de conférence en histoire grecque à l’université de Rouen. Car ce sont des récits souvent succins, et rapportés bien des années plus tard par des auteurs qui ne mentionnent pas leurs sources.

« Même aujourd’hui avec les outils de l’archéologie moderne, nous sommes biens incapable de déterminer si oui ou non ces exécutions avaient lieu. Nous pouvons dire s’il y a eu des morts violentes, des os rongés par les chiens, mais sans jamais connaître le contexte de ces décès» rapporte Nadine Bernard. Le flou sur ces exécutions ne sera donc pas levé. Une consolation, toutefois : ces récits en disent long sur les Grecs eux-mêmes.

« Ces histoires avaient une fonction. Il s’agissait à l’époque de justifier la supériorité grecque en appuyant les différences entre les "civilisés" et les "barbares", soit ceux qui vivaient en dehors de leurs frontières. Ces histoires de mises à mort des vieux, une pratique considérée comme aux frontières de l’humanité par les Grecs, venaient étayer cette démonstration d’une nécessaire "colonisation". Un peu comme au 21e siècle, quand les colons européens rapportaient des histoires de dangereux cannibales en Afrique. Il fallait souligner l’intérêt de la "mission civilisatrice" des colons. »

D’ailleurs, ces récits effarés sur la manière de tuer les vieux variaient en fonction des époques et des auteurs. Comme le montre le traité d’Agatharchide de Cnide, un géographe ayant vécu à Alexandrie au 2e siècle avant notre ère, à une époque où les Grecs avaient multiplié les contacts avec les peuples « barbares », dans une société ouverte et cosmopolite. Il décrit comment les nomades éthiopiens étranglaient les aînés avec une queue de bœuf, puisque ces derniers étaient incapables de suivre le rythme des troupeaux. « Son récit explique les raisons de cette mise à mort ; il souligne que c’est une réponse au mode de vie nomade. Il paraît alors moins extrême » détaille Nadine Bernard.

À l’inverse, Hérodote prend la plume au 5e siècle avant J.-C., à un moment où les Grecs connaissaient mal les « barbares ». Il décrit le cannibalisme des Massagètes, un peuple d’Asie centrale, qui immolaient puis faisaient bouillir les chairs de leurs vieux parents pour en faire leurs repas. Il raconte aussi comment les Indiens Padéens s’épargnaient cette étape en mangeant tout crus les morceaux de feu leurs aînés. L’auteur n’a pourtant jamais mis les pieds dans ces endroits.

« L’exposé d’Hérodote met en valeur l’essence barbare de ces mœurs renversantes, dans l’esprit de Grecs tout du moins, scandalisés à l’idée de manger leurs géniteurs morts — crus ou cuits » écrit Nadine Bernard dans son article Voyage en terres gérontocides : l’élimination des vieillards comme remède à la vieillesse ? publié dans les Cahiers des études anciennes.

Pour les Grecs, il s’agit là de pratiques à l’extrême opposé de leurs normes sociales. Il relève pour eux du devoir des enfants de s’occuper de leurs parents vieillissants. Ces exigences étaient même inscrites dans la loi, avec des punitions prévues pour les contrevenants. En témoigne une loi de Delphes, qui rappelle que « quiconque n’assure pas la subsistance de son père et de sa mère, dès lors qu’il aura été dénoncé devant le Conseil », sera dans un premier temps enchaîné et conduit en prison.

Pourtant, « cela ne veut pas dire que tous les Grecs étaient réellement en mesure de s’occuper des vieux ou qu’ils étaient disposés à le faire » détaille la chercheuse. Tous ne suivaient pas leurs règles sociales à la lettre. Ainsi, les sources anciennes rapportent des cas de vieillards grecs se plaignant du comportement de leurs enfants ingrats.

Comme celui de Ctésiclès, qui porte réclamation contre sa fille Nikè en 221 avant J.-C., : « après avoir élevé ma fille, l’avoir instruite, l’avoir menée par mes soins jusqu’à l’âge adulte » souligne t-il, elle ne lui procure « rien du nécessaire » alors qu’elle s’était engagée sous serment à lui. Autre impensé : les vieux esclaves grecs. Ces derniers, dans leur jeunesse, pouvaient prendre soin des vieillards dans les familles les plus aisés.

« Mais la question de leur propre vieillissement reste occultée chez les Grecs. Il n’y a que très peu d’écrit sur le sujet, et les rares témoignages font état de quelques cas individuels, célébrant ces familles de maîtres qui avaient la bonté de s’occuper de vieux esclaves. » Un exemple de plus qu’hier comme aujourd’hui, le grand âge n’en finit pas de poser question.