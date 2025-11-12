Pérou : pourquoi les Incas ont-ils creusé des milliers de trous dans cette montagne ?

Le site a pris de l’importance en 1933, lorsque National Geographic a publié les premières photographies aériennes de cette structure unique. Comme le souligne Charles Stanish, celle-ci se trouve depuis longtemps au cœur de théories pseudoarchéologiques impliquant des astronautes et le mythe d’Atlandide.

Les études archéologiques penchent pour diverses explications plus plausibles. Ainsi, le site aurait été utilisé pour se défendre, pour stocker des denrées, pour récupérer de l’eau, pour capter les brouillards ou pour faire pousser des récoltes.

Mais il y a 10 ans, Charles Stanish a émis l’idée selon laquelle les Incas utilisaient les trous pour fixer les tributs. La nouvelle étude suggère que la Bande de trous était à l’origine un marché de troc et vient étayer la théorie initiale de l’archéologue avec des preuves scientifiques. Les chercheurs n’excluent cependant pas que le site ait pu uniquement servir comme géoglyphe cérémoniel, à l’instar des lignes de Nasca.

LE SITE D’UN ANCIEN MARCHÉ

L’équipe a découvert dans les trous des traces infimes de maïs et de plantes sauvages traditionnellement utilisées pour la fabrication de paniers. Ceci laisse à penser que les locaux avaient tapissé les trous avec des végétaux avant d’y déposer des marchandises, et qu’ils utilisaient des paniers pour transporter ces marchandises, explique Jacob Bongers, auteur principal de l’étude et archéologue à l’université de Sydney.

Cerise sur le gâteau, la Bande des trous est également proche d’un carrefour de routes anciennes entre la côte et les hautes terres andines, ce qui en fait un « candidat idéal pour accueillir un marché de troc », souligne l’archéologue. L’endroit parfait pour que différents groupes et marchands spécialisés se retrouvent et fassent des échanges.