Égypte ancienne : Sobek, le puissant dieu crocodile

LES CROCODILES DANS L'ÉGYPTE ANCIENNE

Les anciens Égyptiens vénéraient les crocodiles et croyaient que le maintien d’une population saine de crocodiles était essentiel à leur prospérité. Ils vénéraient le dieu crocodile Sobek en tant que « Seigneur du Nil » et considéraient les crocodiles sauvages comme les avatars du dieu. Bien que d’apparence menaçante, Sobek était associé à des éléments bénins tels que l’eau, à la crue annuelle du Nil et à la végétation ; ainsi, il était associé à la fertilité.

Les Égyptiens percevaient également les crocodiles comme des prédateurs féroces et voyaient en eux des présages de danger. L’étude observe que ces reptiles semblaient évoluer entre les mondes opposés des ténèbres et de la lumière : ils se reposaient dans les eaux sombres du Nil la nuit et émergeaient sur ses rives chaque matin pour se prélasser au soleil la gueule ouverte.

Ainsi, les crocodiles faisaient partie des nombreux animaux momifiés pour des rituels religieux afin d’obtenir la faveur d’un dieu spécifique.