Amaterasu, la déesse du Soleil à l'origine de la dynastie impériale japonaise

Izagani, son père, était le créateur de l'univers avec son épouse, Izanami, mais cette dernière mourut lors de la naissance de son fils, Kagutsuchi. Inconsolable, Izagani tenta sans succès de l'arracher au monde des Enfers. C'est après ce séjour, alors qu'Izagani prenait un bain rituel pour se purifier, qu'Amaterasu sortit de son œil gauche, tandis que ses frères, Tsukuyomi, le dieu de la Lune, et Susanoo, le dieu de la Mer, sortaient de son œil droit et de son nez.

FRÈRE ET SŒUR

Désignée par son père pour diriger le Takama-ga-hara, la « haute plaine du paradis », lieu de résidence des dieux immortels, Amaterasu, d'un tempérament calme et bienveillant, répandit ses bienfaits sur la terre en inventant la culture du blé, du riz et du ver à soie.

Cependant, elle avait de mauvaises relations avec son frère Susanoo, instable et chroniquement insatisfait, qui, à la grande colère de son père, désirait rejoindre sa mère au royaume des morts. Avant d'y descendre, il rendit visite à sa sœur et ils eurent une violente querelle. À la suite de quoi, il commit un outrage irréparable en faisant irruption dans le palais où la déesse tissait paisiblement en compagnie de ses servantes et en jetant à leurs pieds un poney qu'il venait d'écorcher. Indignée, Amaterasu se réfugia alors dans la grotte Ama-no-Iwato, dont elle refusa obstinément de sortir.

DE L'OBSCURITÉ À LA LUMIÈRE

Le Japon, où le jour et la nuit se confondaient désormais, était plongé dans l'obscurité et le chaos. Pour faire sortir la déesse, les dieux eurent alors l'idée d'organiser un grand banquet.

La déesse de l'Aube, Uzume, entama une danse rituelle et récita des incantations. Des coqs, oiseaux sacrés qui annonçaient chaque matin l'aurore, se mirent à chanter. Intriguée par ce brouhaha, Amaterasu poussa le roc qui obstruait l'entrée de la caverne et, éblouie par le grand miroir reflétant son image que les dieux avaient placé à proximité, fut fermement tirée dehors par le dieu de la force, Ame-no-Tajikarao, tandis que les autres tendaient devant la grotte un shimenawa, une corde magique en paille de riz, pour en interdire l'accès. Immédiatement, la lumière jaillit et les rizières redevinrent fertiles, sur terre comme dans les cieux.

UN CULTE TOUJOURS VIVANT

En guise de punition, les dieux bannirent définitivement Susanoo du ciel. Par la suite, pour se racheter, il fit don à sa sœur de la légendaire épée Kusanagi-no-tsurugi, découverte par lui dans la queue du dragon octocéphale Yamata-no-Orochi, qu'il combattit avec une bravoure rachetant ses fautes passées. La déesse la confia, avec le miroir de bronze, Yata-no-Kagami, dans lequel elle s'était mirée au sortir de la caverne, et le joyau Yasakani-no-Magatama, à son petit-fils, Ninigi, lorsqu'elle lui ordonna d'aller gouverner sur terre. Par la suite, ces regalia, insignes de la royauté, furent transmis à Jinmu, le petit-fils de Ninigi qui, selon la tradition, fut le premier empereur du Japon et l'ancêtre de tous les souverains qui se sont succédés, depuis, sur le trône du chrysanthème.