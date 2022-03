Newton croyait qu’une comète avait causé le Déluge décrit dans la Bible

Mais Newton et son cercle de penseurs ne firent que peu de cas de cette explication. Pour eux, les lois physiques de l’Univers étaient divines. La gravité dépendait par exemple de « l’Influence constante et efficace, et, si vous voulez, surnaturelle et miraculeuse, de Dieu Tout-Puissant », écrivait William Whiston.

Autrement dit, la danse subtile de la gravité gardant les planètes en mouvement était un miracle quotidien. Les miracles qui accaparaient généralement l’attention étaient des incidents qui survenaient très rarement mais qui pouvaient toutefois être expliqués dans les limites de la science.

C’est ici qu’intervient la Grande Comète de 1680.

Dans sa Nouvelle Théorie de la Terre, William Whiston insista sur le fait que la raison d’être de la Bible n’avait jamais été d’être une allégorie ou un texte scientifique. C’était en fait un témoignage historique, « une représentation fidèle de la formation de notre Terre unique à partir d’un Chaos informe et des changements successifs et visibles qui ont eu lieu chaque jour jusqu’à ce qu’elle devienne le foyer de l’Humanité. »

Il incombait donc selon lui aux penseurs modernes de découvrir une explication scientifique aux descriptions littérales des événements miraculeux relatés dans la Bible.

« Car si les choses contenues dans les Écritures sont vraies, qu’elles dérivent réellement de l’Auteur de la Nature, alors nous découvrirons, en bonne et due forme, qu’elles sont confirmées par le Sysème du Monde, écrivait-il. La connaissance des causes se déduit de leurs effets. »

William Whiston, à partir des lois de la gravité de Newton, crut avoir expliqué le Déluge par l’effet une comète.

Des calculs réalisés par Edmund Halley indiquèrent que la comète de 1680 passait près de la Terre tous les 575 ans. En travaillant à rebours, William Whiston remarqua qu’une rencontre cosmique de ce type s’était produite en 2342 av. J.-C., date qu’on pensait à l’époque être celle du Déluge.

Car, selon la Genèse : « L’an six-cents de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent. La pluie tomba sur la Terre quarante jours et quarante nuits. »

D’après William Whiston, le passage d’une comète près de la Terre pouvait expliquer ces phénomènes. L’attraction gravitationnelle de la comète, affirmait-il, avait fracturé la croûte terrestre. Et la queue vaporeuse de la comète avait saturé la haute atmosphère en eau, ce qui avait entraîné des précipitations cataclysmiques.

Le poids de ces précipitations combiné à la force de marée avait selon lui forcé l’eau se trouvant sous la surface de la Terre à déborder et à faire des ravages.

Bien que cette comète servît le plan de Dieu, William Whiston tenait à rendre clair le fait que le Tout-Puissant ne l’avait pas précipitée sur la Terre comme Zeus aurait pu y lancer un éclair. En fait, Dieu avait créé la comète dans l’Antiquité et l’avait placée sur une trajectoire que la physique destinait à accomplir sa tâche.

Un commentateur en parlait d’ailleurs en ces termes : « Dieu avait prédit que l’Homme pécherait et que ses crimes, à l’aube de leur couronnement, exigeraient une punition terrible ; c’est ainsi qu’Il avait préparé dès le moment de la Création une comète qui serait l’instrument de Sa vengeance. »

LES CRITIQUES PLEUVENT

William Whiston dédicaça son livre à Newton qui estima ses théories plausibles et raisonnables.