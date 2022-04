Non, Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule électrique

LA GUERRE DU COURANT

Les inventions de Thomas Edison lui valent une renommée internationale et génèrent une impitoyable compétition autour des courants électriques. Les systèmes d’Edison fonctionnent en courant continu, ce qui ne permet de livrer de l’électricité qu’à un grand nombre de bâtiments situés dans une zone densément peuplée. Cependant, les concurrents de Thomas Edison (dont font partie Nikole Tesla, célèbre inventeur serbo-américain, et George Westinghouse) se servent de systèmes à courant alternatif. Ceux-ci sont moins coûteux et permettent de livrer de l’électricité à des clients sur de longues distances.

Impuissant, Thomas Edison voit les systèmes à courant alternatif se répandre. Il se sert alors de la presse pour livrer bataille à Westinghouse et à Tesla. À l’en croire, les électrocutions mortelles seraient dues au courant alternatif. Il lance une campagne de publicité montrant le potentiel meurtrier du courant alternatif. La compétition franchit un certain palier lorsque Thomas Edison décide de financer des expériences en public lors desquelles on met à mort des animaux en les électrocutant avec du courant alternatif. Mais un paroxysme macabre est atteint lorsque Thomas Edison, désirant à tout prix que sa technologie l’emporte, finance secrètement l’invention et la construction de la première chaise électrique en faisant en sorte que celle-ci fonctionne avec un courant alternatif.

Malgré le choc provoqué par sa campagne de dénigrement du courant alternatif, Thomas Edison finit par perdre la guerre du courant à cause des réalités du marché et de l’influence décroissante du fournisseur d’électricité qu’il a créé.

UNE VIE SUR TOUS LES FRONTS

En 1884, la tragédie le frappe lorsque Mary décède de ce qui semble être une surdose de morphine. Deux ans plus tard, âgé de 39 ans, Thomas Edison épouse en secondes noces Mina Miller, qui a alors 20 ans. Alors qu’il passe l’hiver à Fort Myers, en Floride, le couple rencontre un homme qui deviendra l’un des collaborateurs scientifiques d’Edison : Henry Ford, pionnier de l’automobile et fondateur de Ford Motor Company.

Pendant la Première Guerre mondiale, Henry Ford et Thomas Edison sont tous deux inquiets, les États-Unis dépendent du Royaume-Uni pour leur approvisionnement en caoutchouc. C’est en effet un matériau essentiel pour l’effort de guerre. En compagnie de Henry Firestone, qui a fait fortune en vendant des pneus en caoutchouc, le duo fonde un organisme de recherche et un laboratoire pour découvrir de potentielles sources domestiques de caoutchouc. Edison envisagera un temps que le solidago puisse faire office de substitut, mais le projet ne se révélera jamais assez viable pour produire du caoutchouc localement.

Thomas Edison continuera de se faire un nom grâce à l’énergie intarissable qui le poussera à innover et à expérimenter. Ses inventions profiteront à de nombreux domaines allant du cinéma (on lui doit l’ouverture du premier studio de production cinématographique du monde, le Black Maria, créé en 1893) aux poupées parlantes. Selon ses dires, il ne dormirait que quatre heures par nuit, ne croirait pas aux bienfaits de l’exercice physique et, selon la rumeur, n’aurait vécu que de lait et de cigare pendant des années. Il succombera des complications d’un diabète en 1931, à l’âge de 84 ans.