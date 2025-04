Visiter l'épave du Titanic est aujourd'hui beaucoup plus simple que vous ne le pensez

L'année dernière, Parks Stephenson se tenait debout à côté du Titanic et marchait calmement autour de l'immense navire en l'observant dans ses moindres détails. Il s'est arrêté pour jeter un œil à la salle des machines et à l'emplacement des commandes sur les moteurs. Il a aperçu le numéro 401, identifiant du navire, gravé sur les lames de l'hélice. Des rusticles, sorte de stalactite de rouille, jaillissaient de la coque métallique du bâtiment. Des morceaux de métal et des bijoux ayant appartenu aux lointains défunts jonchaient le sol.

Officier de marine à la retraite et historien spécialiste du Titanic, Stephenson ne se tenait pas à 3 821 mètres sous la surface de l'Atlantique Nord, bien entendu. Il était à Londres et inspectait le jumeau numérique du navire : un modèle à l'échelle réelle rendu possible par les progrès de la numérisation 3D et des technologies de cartographie. Le modèle est si détaillé qu'il est possible d'en projeter un rendu vidéo grandeur nature dans un entrepôt où les chercheurs peuvent marcher aux côtés de l'épave et zoomer sur le moindre de ses détails pour faire de nouvelles découvertes, comme cette soupape de la chambre des machines laissée ouverte, peut-être pour garder le générateur de secours actif pendant que le navire sombrait. Ce jumeau du Titanic rejoint la liste grandissante de modèles de sites culturels ou archéologiques créés à travers le monde pour préserver leur fragilité et offrir de nouveaux moyens de les explorer.

Stephenson a déjà vu la véritable épave du Titanic deux fois depuis sa première plongée en 2005, mais il n'avait jamais observé autant de détails lors de ses expéditions. « On ne peut voir que ce qui est directement en face de nous », dit-il en référence au champ de vision d'une quinzaine de centimètres offert par le hublot et les caméras des sous-marins. « C'est un peu comme être dans une pièce plongée dans le noir avec une lampe-torche un peu faible. » Le jumeau numérique offre quant à lui une vue à 360 degrés sur chaque recoin de l'épave.

La numérisation du navire a été réalisée en l'espace de trois semaines en 2022 par Magellan, une entreprise des îles Anglo-Normandes spécialisée dans la cartographie des profondeurs océaniques. Le nouveau documentaire National Geographic intitulé Titanic: The Digital Resurrection, disponible sur Disney+, raconte l'histoire de cette aventure d'un nouveau genre : la plus vaste numérisation 3D sous marine jamais réalisée, pour un total de 16 téraoctets de données, soit l'équivalent de six millions de livres numériques. Pour donner naissance au modèle, deux robots pilotés à distance tendrement baptisés Roméo et Juliette ont plongé vers l'épave pour quadriller le site en prenant près de 715 000 photos et plusieurs millions de mesures au laser.

Pour Stephenson, le niveau de détail offert par la numérisation ouvre de nouvelles pistes d'enquête sur le naufrage du Titanic. L'épave s'est brisée en deux morceaux, la proue et la poupe se tenant désormais à près de 800 mètres de distance. La proue a plongé en ligne droite et reste en grande partie intacte à ce jour ; les images la montrent parfaitement encastrée dans le plancher océanique. La poupe est quant à elle fracassée et les chercheurs n'ont jamais vraiment pu dire comment cela s'était produit. Lorsque Stephenson a analysé la numérisation, il a immédiatement vu l'arrière du navire tournoyer en coulant et se disloquer peu à peu. « Au premier coup d'œil, témoigne-t-il, c'était une évidence. »