Pourquoi les révolutions ne se font-elles jamais sans musique ?

DEBOUT, LES DAMNÉS DE LA TERRE

Un atout précieux, notamment au 19e siècle. Avec la révolution industrielle, la classe ouvrière prend conscience de sa place dans la société et l’exprime en chansons. Quel meilleur exemple que l’Internationale, ce chant composé en 1871 par l’ouvrier français Eugène Pottier ? À grand renfort de « nous », les paroles exaltent le sentiment de lutte commune, sur une mélodie galvanisante : « Debout ! les damnés de la terre (...) Nous ne sommes rien, soyons tout (...) Groupons- nous et demain, L’Internationale sera le genre humain ».

Lors du 14e congrès du Parti Ouvrier Français en 1896, qui accueille à Lille des militants de la région mais aussi des dirigeants de partis socialistes étrangers, ce chant est repris en choeur par près de 20 000 manifestants français, allemands, autrichiens, espagnols… En chantant ensemble, ils prennent conscience de leur nombre et de leur capacité à agir de manière coordonnée. L’union fait la force, et la musique permet de s’en rendre compte. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si ces deux chants, l’Internationale et la Marseillaise, sont devenus ensuite des hymnes nationaux (URSS et France). Le pouvoir en place profite lui aussi de cette incroyable faculté de la musique à fédérer, dévoyant parfois le but premier des révolutionnaires.

L'autre avantage de la musique ? Sa faculté à déjouer la censure. La mélodie peut faire passer des messages, même sans les mots. Les résistants en France sifflaient l’air de la chanson Les Gars de la marine pour prévenir de l’approche de nazis dans leur secteur. Cette mélodie en apparence inoffensive faisait en fait référence à la reprise par Pierre Dac, humoriste en exil à Londres, et chroniqueur à la radio. Ce dernier avait transformé le refrain de « C’est nous les gars de la marine » en « Voilà les gars de la vermine / Chevaliers de la bassesse / Voilà les Waffen SS / Voyez comme ils ont fière mine / C’est dans le genre crapuleux ce qui se fait de mieux ». « Ces procédés se révèlent très utiles, non seulement parce qu’ils parviennent à échapper à la censure, mais encore parce qu’ils renforcent le sentiment de communauté. Rire ensemble au détriment de l’adversaire, grâce à un double sens codé que ce dernier ne peut saisir, et a fortiori en dépit d’une situation peu avantageuse, constitue sans doute l’un des vecteurs les plus puissants des sentiments de solidarité et de commune intelligence » détaille Christophe Traïni.

« NOUS AVONS PERDU TOUTES LES BATAILLES MAIS NOUS AVIONS LES PLUS BELLES CHANSONS »