Néandertal réalisait les premières gravures pariétales il y a plus de 57 000 ans

« Le travail scientifique qui a été réalisé à l’intérieur de cette grotte s’inscrit dans le temps long » intervient Jean-Claude Marquet, fasciné depuis le début de sa carrière par ces étonnantes gravures. La Roche-Cotard a été mise au jour en 1846 et a commencé à être explorée en 1912. Peu à peu, les archéologues découvrent que cette petite grotte d’une trentaine de mètres de long a abrité différents locataires au cours de son histoire. Des ours, des hyènes, le grand lion des cavernes, mais également l’un de nos cousins disparus : l’Homme de Néandertal. Plusieurs indices en témoignent.

D’une part, deux couches différentes d’outils néandertaliens ont été retrouvées. La plus récente, datée d’environ 92 000 ans, comprend des outils faits de silex bifaces moustériens de tradition acheuléenne (MTA). En dessous, dormaient d'autres outils typiquement moustériens et datés, eux, de près de 96 000 ans. Le Moustérien correspond à l’une des facettes culturelles et technologiques propre aux Hommes du Paléolithique moyen en Europe, reconnaissable grâce à des « industries lithiques faites de silex taillés, uniquement attribués à Néandertal », explique Jean-Claude Marquet.

D’autre part, ces traces retrouvées sur les parois de l’une des trois chambres de la grotte, appelée « chambre du pilier », ont fait l’objet d’une datation publiée en juin dernier, qui a permis de confirmer que des Néandertaliens en étaient les auteurs. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont voulu comprendre l’histoire du lieu dans son ensemble. Ils sont donc partis du constat que l’accès à la Roche-Cotard était condamné, sans aucune possibilité d’y entrer jusqu’en 1846, date de sa découverte. Pendant des milliers d’années, les crues répétées de la Loire ont déposé une accumulation de sédiments fluviaux, lesquels ont fini par condamner l’entrée de la grotte, scellant les secrets qu’elle renfermait.

Les datations qui ont été réalisées par une équipe danoise, se sont concentrées sur ces couches de sédiments à l’entrée de la grotte. En utilisant une technologie de luminescence stimulée optiquement qui permet de contourner la limite de datation au carbone 14 à 40 000 ans, ils sont parvenus à décrypter des informations contenues dans les minéraux. « Quand les sédiments s’accumulent sur le sol, ils reçoivent la lumière solaire et donc des rayonnements cosmiques. Ils enregistrent alors des choses », détaille l’archéologue en chef.

Les quartz et autres feldspaths possèdent en effet dans leur structure quelques défauts qui piègent les électrons excités par la radioactivité naturelle. C’est à partir du calcul des quantités de charges ainsi piégées que ces couches sédimentaires ont été datées. Les résultats prouvent que la grotte s’est refermée il y a 57 000 ans. Ces tracés digitaux ont donc été réalisés par Néandertal il y a vraisemblablement plus de 75 000 ans, et sont les plus anciens découverts à ce jour.

NÉANDERTAL, UN ARTISTE TROP SOUS-ESTIMÉ