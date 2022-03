Quand les cathédrales étaient victimes d’incendies volontaires

Les incendies sont-ils fréquents dans les édifices religieux du Moyen Âge à l’époque moderne ?

Ce sont des événements assez réguliers, qui n’ont rien d’étonnant ou de dramatique pour les populations. Les cathédrales brûlent une fois, deux fois, trois fois dans des proportions différentes, qui imposent soit des réparations soit des reconstructions. Celle de Chartres flambe ainsi aux 11e, 12e et 19e siècles. La Cathédrale de York, en Angleterre, brûla également plusieurs fois durant le Moyen Âge. Les raisons de ces incendies récurrents sont simples : les préoccupations des hommes du Moyen Âge à la période moderne vis à vis de la sécurité n’ont rien à voir avec les nôtres. En conséquence, les incendies sont parfois provoqués par des négligences. Mais ils sont surtout liés au fait que les églises sont de vrais espaces de vie utilisés constamment, de jour comme de nuit, ce qui multiplie les risques : les églises brasillent de lampes à huile, de cierges, de candélabres et de braseros répartis parmi un important mobilier de bois, agrémenté de tentures et parfois de tapisseries. Tout cela favorise les incendies.

Si certains incendies sont accidentels, d’autres pourraient avoir été provoqués volontairement. Pourquoi de tels expédients ?

Les incendies représentent un moyen de débloquer des situations conflictuelles lorsqu’un commanditaire souhaite reconstruire son église pour des raisons politiques, symboliques ou de prestige. Il peut s’agir d’un abbé dans sa communauté de moines ou d’un évêque autour de ses chanoines. La reconstruction pose un problème collectif. Les moines et les chanoines n’y sont pas forcément favorables. La construction d’une cathédrale gothique, par exemple, coûte très cher en matériaux, en main d’œuvre et en temps. Elle prend aussi beaucoup de place, souvent plus que celle de l’édifice qui existait auparavant. Or les questions de place et d’argent dépendent des chanoines, des religieux qui vivent en communauté, siègent dans le chœur de la cathédrale et animent la liturgie quotidienne. Quand un évêque choisit de reconstruire une cathédrale, il se heurte à de fréquentes réticences de leur part. Ils n’ont pas forcément envie de participer au financement de la construction ni d’être perturbé dans leur quotidien, car pour faire de la place pour le nouvel édifice, il faut détruire les maisons qu’ils habitent autour de l’ancienne cathédrale.

Parmi les exemples d’incendies volontaires, vous évoquez l’abbatiale Sainte-Marie- Madeleine de Vézelay, en Bourgogne.

L’abbatiale de Vézelay est en chantier permanent de 1130 à 1150 pour reconstruire la nef et l’avant-nef qui ont brûlé. Une fois le chantier achevé, un nouvel abbé est élu – Guillaume de Mello – qui n’est pas issu de la région mais d’Île-de-France, et qui est très attaché au roi de France, à une époque où la Bourgogne n’appartient pas encore au domaine royal. Il veut introduire à Vézelay les formes gothiques, une architecture nouvelle qui est intimement liée au pouvoir du monarque, notamment avec les nécropoles royales de Saint-Denis et Saint-Germain-des-Prés. Il semble que ce projet très politique ait fait face à une opposition importante de la part des moines, parce que l’édifice était en travaux depuis déjà longtemps, que le projet d’un chœur doté d’une multitude de chapelles rayonnantes coûtait cher, et qu’un tel style était étranger à la Bourgogne.

L’abbé commence à rassembler des fonds dès 1164, par le biais d’une pérégrination de reliques. Et en 1165, un incendie éclate dans la crypte du chœur roman érigé au 11e siècle. Ce sinistre a été confirmé par des traces archéologiques et évalué comme très limité. Selon les chroniques de l’époque, les moines sont descendus dans la crypte après l’incendie et, premier miracle, ont retrouvé la Vierge en bois qu’ils priaient chaque jour. Deuxième miracle, en la nettoyant pour enlever la suie qui la recouvrait, ils ont découvert une petite porte dans son dos : la statue s’avéra être un reliquaire contenant des reliques de saints prestigieux.

Tout est signe, tout s’interprète dans une église. Aussi l’incendie fut-il interprété comme un signe envoyé par la Vierge, un signe qui exprimait son souhait d’une plus belle demeure. Par ailleurs, en délivrant de son corps une multitude de reliques elle justifia l’installation d’autels pour les recevoir et légitima ainsi la construction d’un chœur à chapelles rayonnantes inspiré de Saint-Denis et Saint-Germain-des-Prés. Pérégrination de reliques destinées à la reconstruction, miracle survenu de manière opportune à la suite d’un incendie très limité : il s’agit donc probablement d’un incendie monté de toute pièce, pour débloquer une situation qui ne faisait pas l’unanimité au sein de la communauté.