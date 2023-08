Le rocher de la discorde : Jérusalem, lieu saint sous hautes tensions

« La langue de qui la voit est incapable de la décrire. » Ainsi s’émerveillait le grand voyageur Ibn Battuta, sous la coupole du Dôme du Rocher, lors de son passage à Jérusalem en 1326. « C’est un édifice des plus merveilleux, des plus solides, et des plus extraordinaires pour sa forme. »

Depuis plus de treize siècles, le Dôme du Rocher est le joyau de l’acropole de Jérusalem, une vaste aire sacrée que les juifs et les chrétiens appellent le mont du Temple, que les musulmans nomment Al-Haram al-Charif, le Noble Sanctuaire, et qui est aussi connue comme l’esplanade des Mosquées. Doyen des édifices de l’islam, ce monument égale le Saint-Sépulcre par son importance spirituelle et le Taj Mahal par sa grâce.

Par une fraîche matinée d’hiver, le sanctuaire s’emplit peu à peu de femmes voilées en longs manteaux. Alors que les hommes se rendent, à une centaine de mètres au sud, à la mosquée Al-Aqsa, ce lieu paisible est principalement fréquenté par des femmes et des enfants musulmans. Sireen Karim, institutrice de maternelle, montre du doigt l’affleurement rocheux qui trône au centre de l’édifice. « C’est ici qu’a eu lieu l’ascension céleste de Mahomet, que la paix soit avec lui, pour rejoindre tous les prophètes. C’est ici qu’il est revenu nous informer des cinq prières par jour », explique-t-elle.