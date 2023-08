Porto Rico, la plus vieille colonie du monde

Quand j’étais à l’école, à San Juan, une bonne partie de notre histoire était passée sous silence : Christophe Colomb a « découvert » ces îles, les Taïnos ont été décimés ; les États-Unis « en sont venus » à prendre possession de Porto Rico, puis les Portoricains sont devenus citoyens américains en 1917 ; en 1951, il y a eu un référendum, notre Constitution a été écrite, et nous vivons heureux depuis. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n’est qu’après m’être penché plus avant sur ces épisodes que beaucoup d’injustices dont j’étais le témoin ont commencé à prendre sens.

Porto Rico est tenu pour être la plus vieille colonie du monde. Le terme légal désignant notre statut est celui de « territoire », mais cette terre a été entièrement façonnée par le colonialisme et les conflits. Il faudra ainsi des années pour finir d’éliminer les munitions des îles de Vieques et de Culebra, stigmates de décennies d’essais militaires américains.

Les Taïnos exceptés, nous n’avons jamais existé hors du contrôle d’un pouvoir étranger – nous sommes citoyens, oui, mais sans droits politiques pleins et entiers – et, aujourd’hui, nous devons nous débattre avec ce passé. Il y a beaucoup de discussions au sujet de l’avenir politique de Porto Rico, des mesures d’austérité sur lesquelles les Portoricains n’ont aucun droit de vote, de la gentrification et des déplacements de populations, en particulier depuis la pandémie. Une grande part de mon travail consiste à éduquer les gens et à leur permettre de mieux comprendre qui nous sommes – et vers quoi nous pourrions éventuellement tendre.