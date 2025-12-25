Six découvertes archéologiques qui ont marqué l'année 2025

À travers les Andes, l'Homme a façonné le paysage pour organiser les échanges, calculer des tributs et capturer les plus agiles des animaux. Au Pérou, les chercheurs ont peut-être enfin résolu le mystère de l'immense « bande de trous » qui balafre l'un des versants d'une montagne isolée, le Monte Sierpe, ou « mont du serpent ». Ils pensent que les près de 5 000 trous creusés dans la roche auraient été utilisés en guise d’étals de marché et comme système de comptabilité par les Chinchas, dans un premier temps, puis par les Incas qui auraient agrandi la structure. Les photographies aériennes des trous ont été présentées dans un article de National Geographic publié en 1993. Plus récemment, les chercheurs ont utilisé des drones pour observer les trous à la verticale. La cartographie issue de cette observation et l'analyse des restes de plantes trouvés sur le site suggèrent que les trous contenaient autrefois des paniers de marchandises et qu'ils pourraient être liés à une ancienne méthode de comptage semblable aux cordelettes nouées du « quipu ».