Russie-Ukraine : les origines de la crise expliquées

Pourtant, ces dix derniers siècles, les puissances concurrentes n’ont eu de cesse de morceler l’Ukraine. Au 13e siècle, des guerriers mongols venus d’orient prennent la Rus’ de Kiev. Au 16e siècle, les armées polonaise et lituanienne envahissent le pays par le flanc ouest. Au 17e siècle, la guerre entre la république des Deux Nations et le tsarat de Russie voit les territoires situés à l’est de la Dniepr passer sous contrôle impérial russe. L’est de l’Ukraine devient la « Rive gauche » ; et on appelle « Rive droite » les territoires se trouvant à l’ouest de la Dniepr et contrôlés par la Pologne.

Plus d’un siècle plus tard, en 1793, la Rive droite ukrainienne est annexée par l’Empire russe. Dans les années qui suivent on met en place la russification, un ensemble de mesures interdisant notamment l’utilisation et l’étude de la langue ukrainienne. On contraint également les habitants à se convertir à l’orthodoxie russe.

Mais c’est au 20e siècle que l’Ukraine va endurer un de ses traumatismes les plus graves. Après la révolution communiste de 1917, à l’instar d’autres pays, l’Ukraine connaît une guerre civile brutale avant d’être absorbée entièrement dans l’Union soviétique en 1922. Au début des années 1930, pour forcer les paysans à rejoindre les kolkhozes, Joseph Staline orchestre une famine qui aboutit à l’affamement et à la mort de millions d’Ukrainiens. Ensuite, Staline fait venir Russes et citoyens soviétiques en nombre pour repeupler l’est. Pour beaucoup, ils ne parlent pas ukrainien et n’ont pas vraiment de lien avec la région.